Une mini-entreprise au Bonlieu à Virton pour soutenir les malades du cancer

Pour soutenir cette cause, les jeunes entrepreneurs ont eu l’idée de vendre des pulls et tote bags portant le nom de leur société "Hope" et leur slogan "Supporting the fighters". Des produits durables et réutilisables et donc écologiques. Grâce à l’argent récolté, les élèves se sont relayés pour coudre et créer des turbans et foulards à partir de tissus de bambou achetés. "Ces produits ne sont pas la finalité de notre entreprise mais un moyen d’y parvenir et de financer la cause que nous défendons. Nous avons décidé de reverser nos bénéfices à une association de lutte contre le cancer. Quant aux turbans et bandeaux, ils seront donnés gratuitement à la fin du projet, entre mai et début juillet, à des hôpitaux afin qu’ils soient redistribués aux patients pour les soutenir. Notre projet a été plutôt bien accueilli, nous avons eu de bons retours de la part d’autres mini-entreprises."

En effet, le projet de mini-entreprises s’inscrit également dans le cadre d’un concours. Pour Sofia, remporter celui-ci serait un véritable plus mais l’intérêt économique ne prime pas, c’est la solidarité.

Les commandes de pull et tote bags sont encore possibles via les réseaux sociaux Hope Cndb.