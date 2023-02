Un week-end dédié à la culture japonaise à Arlon

Avec deux nouveautés: la convention se déroulera sur deux jours au lieu d’un seul et quittera le Palais pour investir le Hall polyvalent plus facile d’accès durant les travaux de la place Léopold mais surtout plus grand. "Nous avons rassemblé plus de 800 personnes lors de la seconde édition en 2020. On ne s’y attendait vraiment pas ! Nous étions à l’étroit au Palais, souligne l’Arlonais Kylian Devillet, l’organisateur du salon qui se déroulait lors de son lancement avec la Maison des Jeunes d’Arlon. Aujourd’hui le salon se développe très fort et on ne peut pas solliciter les Jeunes à un tel niveau d’organisation. Quelques jeunes viendront nous donner un coup de main pendant le salon."

Plusieurs facettes de la culture nippone

Une quarantaine d’artistes, artisans ainsi que des personnalités de l’univers Manga seront présents durant les deux jours. Des passionnés originaires d’Arlon comme la cosplayeuse Anaïs Botin qualifiée de meilleure Sailor Moon de Belgique, mais aussi d’autres originaires de la province, de Wallonie, de Bruxelles ou encore de France, d’Allemagne et du Grand-Duché. "La Japan Day est un événement convivial, familial et festif qui met à l’honneur les jeunes talents, passionnés par cette culture. L’idée est de faire se rassembler les passionnés souvent isolés ou incompris. On veut faire se rencontrer plusieurs générations, aider les parents à comprendre ce monde qui fascine leurs enfants. Il n’y a pas d’âge", poursuit l’organisateur.

Avec la possibilité de côtoyer en un seul lieu plusieurs créateurs de jeux vidéo (Reality Blind) des stands de peinture, dessin, sculpture, Calligraphie, Création textile… "On ne laisse volontairement pas de place au merchandising pour nous concentrer sur les artistes de la région. On est un peu fatigué de voir toutes ces ventes d’objets prendre beaucoup de place dans les grandes conventions. Nous préférons nous concentrer sur l’aspect artistique ", précise l’organisateur.

Brigitte Lecordier, comédienne voix

La convention accueillera également plusieurs personnalités incontournables de la culture nippone dont la Parisienne Brigitte Lecordier, la voix française de personnages de la série Dragon Ball. Mais également Grégory Laisné et Bastien Bourlé qui sont davantage portés sur les Mangas actuels. "Ce seront nos trois têtes d’affiche. Elles animeront des conférences pour parler de leurs univers respectifs. C’est quelque chose de très attendus et de particulièrement apprécié", annonce Kylian Devillet.

Sanguine’s Airbrush, la créatrice de l’affiche de cette 3e édition sera également présente. Une artiste de chez nous connue pour ses imposants décors issus de l’univers Ghibli créés de toutes pièces et qui seront exceptionnellement présents lors de cette édition arlonaise.

La part belle au cosplay

Un autre temps fort de ce week-end sera le concours de cosplay organisé en présence de plusieurs cosplayers avec leurs incroyables costumes, souvent faits mains, tels que @TheDodoCosplay, @Mephine.exe, @Lilico, @lili, @Luka qui feront partie du jury du concours. "Nous avons aussi la chance d’accueillir la championne de Belgique 2021 de just dance, @Powpowpidow qui accueillera sur la scène des performances telles que blind test, karaoké, conférence ou défilé", indique encore Kylian Devillet.

Les organisateurs attendent près de 2000 visiteurs ces 8 et 9 avril à Arlon pour cette convention artistique qui devient l’une des plus grandes de Wallonie.

Entrée: 8 € (7 € cosplayers) via la billetterie ou sur place. www.japanday.be – Facebook: Japan Day 3