Un projet de maison médicale à Rouvroy pour attirer les médecins

Conscients des problèmes liés à la pénurie de médecins, en particulier dans la province, les membres du conseil ont approuvé la désignation d’un auteur de projet/surveillant des travaux (montant de 25 000 €) pour la création d’une maison médicale dans le centre du village de Rouvroy. "Ce dossier ne figurait pas dans notre programme de législature mais il s’agit d’une adaptation d’un besoin qui nous semble essentiel pour les habitants de la commune de Rouvroy. Il existe actuellement une prime communale, en plus du fonds Impulseo offert par l’État, pour les médecins généralistes qui viendraient s’installer sur notre territoire. À cette prime nous ajoutons un montant de 6 000 € pour tout médecin qui s’installe ici et travaille à temps plein pendant minimum cinq ans. C’est le souhait de tout le monde de créer cette maison médicale car nous constatons un besoin criant de professionnels", explique Carmen Ramlot. Pour Michel Marion, conseiller et médecin, il faut rendre attractif le village tout comme le bâtiment en insistant sur la qualité de vie, les services offerts par la commune (crèche, école, etc.). "Les médecins ne veulent plus se tuer à la tâche comme il y a 30 ans. Pour remplacer un médecin de 1985, il en faut 2,7 aujourd’hui."