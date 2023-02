Le dossier de l'abbaye de Cordemois remis au Vatican au cardinal responsable de tous les religieux

La délégation belge a été reçue par le préfet des religieux, c’est-à-dire le numéro 1 des religieux au Vatican, le cardinal Braz de Aviz, lors d’une audience. Le conseil des moniales a remis le dossier au prélat (notre photo).

"Tous les espoirs sont permis"

Ce dossier épais est intitulé "Les justes motifs pour la poursuite d’une vie monastique" et devrait convaincre les plus hautes autorités religieuses, espère la délégation, de permettre aux sœurs de Cordemoy de poursuivre leur vie religieuse à Bouillon.

"La visite de notre délégation à Rome permet d’envisager un nouvel espoir. Cette délégation composée de Florence Otten, de Théa Baillez et de moi-même a reçu une écoute attentive de la part du cardinal Braz de Aviz qui est tout de même le préfet de la congrégation pour les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie apostolique. Il exerce l’autorité suprême. Tous les espoirs sont donc permis pour la poursuite d’une vie monastique à l’abbaye de Cordemoy", espère Paul Muylaert.

Monition canonique

Et que contient-il ce gros dossier supposé modifier l’ordre d’expulsion des moniales de l’abbaye où elles sont domiciliées depuis des dizaines d’années ?

Pour faire bref, il retient des éléments du droit canon. On peut y lire en substance que les sœurs subissent actuellement une pression maximale dans la mesure où l’autorité monastique a entamé une procédure dite de Monition Canonique afin d’obtenir le renvoi des religieuses et ce, sur base du Canon 696 qui prévoit un renvoi en cas de désobéissance obstinée aux prescriptions légitimes des supérieurs en matière grave.

Cela, "alors que le droit canon prévoit expressément dans le Canon 696 que les preuves doivent être produites ; or, les moniales n’ont reçu, à ce jour, aucune preuve en rapport avec la prétendue désobéissance obstinée, ni par ailleurs les motifs pour la fermeture. Je rappelle que cette démarche est une résistance légitime à une grave injustice.", souligne leur avocat.

L’abbé général a demandé pardon !

Fait incroyable relaté par l’avocat des religieuses: le 31 octobre dernier, l’abbé général s’est déplacé en personne à Cordemoy répondant ainsi à une invitation des sœurs. Selon une déclaration unanime des religieuses, lors de cette visite, il aurait même demandé pardon au nom de l’Ordre.

"Lors de cette visite, l’abbé général a reconnu que des erreurs ont été commises dans le suivi du dossier. Il est donc incompréhensible de poursuivre d’un côté une sanction et de l’autre côté de solliciter le pardon à la communauté. Ces contradictions ne permettent pas de comprendre la poursuite d’une procédure de renvoi, c’est-à-dire une laïcisation des sœurs", conclut Paul Muylaert.

"Une démarche contraire au droit canon"

Il apparaît également que l’ASBL Abbaye de Clairefontaine qui est propriétaire du monastère et dont l’organe d’administration, composé uniquement de sœurs cisterciennes, a accepté, le 19 janvier dernier, de poursuivre un dialogue en vue d’envisager une coexistence éventuelle avec des pères syriaques de l’église orientale.

"Cette démarche est totalement en contradiction avec la procédure canonique de renvoi des sœurs", estime Me Muylaert.

Les religieuses peuvent continuer leur vie religieuse à Cordemoy en cohabitation avec une autre communauté. Le monastère est vaste et en plus, il y a, pas loin des garages, un bâtiment indépendant qui pourrait accueillir les nouveaux venus. Pour autant que ce ne soit pas un problème. L’acte de donation, dans les années 1930, stipule que le monastère ne peut accueillir que des nonnes. Or, les Syriaques sont une communauté d’hommes.