Le collège communal de Gouvy se divise sur le projet de hall sportif

Le débat sera un modèle du genre: pas de consignes de vote par groupe, un respect de chacun et des mandataires qui assument, sans se réfugier vers l’abstention de convenance.

"Démesurée"

Dans un exposé complet, fouillé, l’échevin de Finances, Raphaël Schneiders présente l’évolution budgétaire de ce dossier (voir par ailleurs) Derrière la froideur des chiffres se cache le réel enjeu: faut-il engager la commune et les générations futures avec de tels montants ? Personne, même ceux qui s’opposeront à la poursuite du dossier, ne conteste le bien-fondé d’une telle infrastructure. Mais, entendu à plusieurs reprises: "Pas à n’importe quel prix !"

Le grand argentier le concède: "Lorsque les subsides sont tombés en 2020, j’étais le plus heureux des hommes. Là, je déchante." Il l’affirme, si le hall se fait, il faudra revoir la concrétisation d’autres projets. Ces derniers sont nombreux. Daniel Joris (maj.) voit une "dépense démesurée". Marc Grandjean (min.) pointe, pour sa part, l’évolution des pratiques sportives qui se tournent de plus en plus vers l’extérieur. Entendu également, l’offre de tels halls dans les communes voisines.

"Attractivité"

Chez les partisans du "oui", Thérèse Noerdinger (maj.) est la première à prendre la parole: "Il y a des gens qui se sont investis pour ce projet. Il ne faut pas que ce soit pour des prunes. Ce sera un outil pour la jeunesse et c’est maintenant ou jamais. Il faut être audacieux !" Avant le vote, la bourgmestre Véronique Léonard livre son analyse. Elle affirme: "Un hall sportif, c’est bien plus que du sport: c’est le vivre ensemble, c’est la cohésion sociale." Pour elle, sa concrétisation s’intègre dans un positionnement plus général qui ferait de Gouvy un pôle d’attractivité: "" Il faut de la visibilité, de la vie !", ponctue-t-elle.