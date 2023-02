L’Asinerie de l’Ó à Habay va ouvrir un centre de jour pour handicapés mentaux

Un cadre idéal

L’accueil se fera dès 8 h 30 et sera échelonné pour permettre aux bénéficiaires de venir en transports en commun. La matinée sera consacrée aux soins : "On donnera à manger et à boire aux animaux, on ira voir comment ils vont, on les entretiendra. On n’a pas que des ânes, on a aussi des chèvres, des moutons, des canards, des poules, des lapins. C’est vraiment très varié", détaille Maïthé Sondag, directrice de l’Asinerie de l’Ô.

L’après-midi sera beaucoup plus varié et tournera autour du bien-être des bénéficiaires : asinomédiation, relaxation avec les ânes, équimotricité, projets nature. Autant d’activités qui profitent du très beau cadre de la ferme.

"On voit que ça marche"

Toutes ces activités seront adaptées en fonction du public. "La relaxation, ça se travaille sur le dos de l’âne avec différentes positions mises en place par deux encadrants pour un seul bénéficiaire, précise Maïthé Sondag. Comme la personne doit être totalement relâchée, il faut deux personnes pour mouvoir un bénéficiaire adulte. On voit que ça marche bien. L’âne a tendance à pomper l’énergie négative et le stress. On s’en rend compte parce qu’on voit que les ânes, ensuite, se déchargent en grinçant des dents ou en faisant un grognement caractéristique. Et puis pour la personne, on voit bien qu’elle est totalement relâchée, certains se mettent même à pleurer parce que ça permet de débloquer des choses.".

L’asinomédiation, quant à elle, consiste en un travail personnalisé en trinôme: le bénéficiaire, l’âne et le médiateur. Selon des objectifs au long terme déterminés en amont, des exercices sont réalisés avec l’âne, après avoir commencé par le brosser pour rentrer en contact avec l’animal. "Ça permet d’avoir un premier sas de coupure entre la vie régulière et le passage à l’activité. Enfin, quand l’activité est terminée, on la clôture par une récompense pour l’âne. C’est un procédé complet pour nous, on ne vient pas comme ça sur l’animal. On passe du temps avec l’âne et on lui procure du bien-être à lui aussi", conclut la directrice.

De nombreuses demandes

Si l’association avait besoin de renouveau depuis l’arrêt du maraîchage en 2019, l’idée d’accueillir des personnes à handicap mental ne vient pas de nulle part. En effet, de nombreuses demandes ont été faites en ce sens à l’ASBL.

Pour parvenir à maintenir les objectifs, l’association engagera un nouveau temps plein dans un premier temps, puis un second lorsque les inscriptions seront complètes. Sans subventions, ce sont les activités plus rentables, tels que les stages, ainsi que les bénéficiaires qui financeront ces dépenses. L’aventure commencera le 13 mars prochain.