La troupe du Cactus Plaisir présente "T’emballe pas" à la salle L’Union à Sterpenich

Il s’agit cette année de T’emballe pas de Christian Rossignol. Luc Glaude nous lève un petit coin du voile de cette pièce aux rebondissements nombreux et à l’intrigue originale. Les gags, les quiproquos et les jeux de mots se succèdent sur un rythme effréné.

"En deux mots, l’histoire se déroule dans un château qui appartient à une industrielle au bord de la faillite. Cette comédie démarre par un quiproquo entre deux voleurs débarquant dans une fabrique de bouillottes, confondus par un client qui les croit être les maris des deux patronnes. Cette comédie raconte les déboires d’une famille en prise avec de sérieuses difficultés financières au sein de l’entreprise. Agathe, chef d’entreprise, rencontre alors un industriel allemand. Quiproquos et situations burlesques vont alors se succéder." La suite dès le 4 mars prochain.

Vont affronter les feux de la rampe: Sophie Dubois, Camilla Netti, Giovanna Netti, Janine Ory, Danilo Muzzupapa, Vincent Petit, Éric Waucquier, Nello Zanetti, dans une mise en scène de Nello Zanetti, avec Régis Duchesne à la technique.

Les six représentations auront lieu à la salle l’Union, rue de Grass à Sterpenich: le vendredi 17 mars à 20 h 30, les samedis 4, 11 et 18 mars à 20h et les dimanches 5 et 12 mars à 16 h.

Réservations: au +32 63/22 34 79 du lundi au vendredi de 15h à 19 h.