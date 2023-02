Judiciaire : le père violeur, un Chestrolais de 57 ans, écope de 8 ans de prison en appel

Un Chestrolais de 57 ans, a écopé de 8 ans de prison ferme devant la cour d’appel de Liège pour des viols et des atteintes à l’intégrité sexuelle de son fils et de sa fille âgés de 8 et 10 ans au début des abus. Le prévenu était connu de la justice : il a bénéficié d’une suspension du prononcé en 2012 après avoir passé sa langue dans la raie des fesses d’une jeune voisine ! Les faits ont débuté en 2009. Le jeune homme a expliqué que son père ne supportait pas son homosexualité. L’homme lui a fait subir des viols techniques et des attouchements. Meurtri, le jeune homme n’a réussi à parler des faits qu’en 2016 auprès d’une assistante sociale alors qu’il n’avait déjà plus aucun contact avec son père. En 2017, alors qu’il se trouvait chez une dame très proche et avait bu de l’alcool, il a expliqué avoir été victime de viols commis par son père. En 2018, alors qu’il était interrogé par un juge concernant sa sœur, le jeune garçon a répété les faits dont il avait été victime en espérant sauver sa petite sœur de la situation dans laquelle elle se trouvait. La jeune fille a également été victime de faits de mœurs commis par son père dès ses 10 ans. Deux ans plus tard, elle a envoyé un SMS à son frère dans lequel elle expliquait également être victime de viols et d’abus. Elle a fait une tentative de suicide à 12 ans. Même la nouvelle compagne du prévenu s’est étonnée du comportement de l’intéressé envers sa fille. Il semblait particulièrement attentionné avec elle et rentrait dans la salle de bains lorsque la fillette était occupée à prendre sa douche. Un expert a estimé les enfants hautement crédibles. Quant au père, il a toujours nié les faits mis à sa charge. "Ce sont des mensonges, avait-il déclaré devant le tribunal. C’est mon fils X qui est derrière tout cela. Pour ma fille, c’est une vengeance parce que j’ai menacé son petit copain qui a 22 ans alors qu’elle en a 14 ans. Mes enfants sont méchants, ils sont poussés par la maman." L’homme avait éclaté de rire lorsqu’on lui a proposé un suivi. La cour l’a condamné à huit ans de prison ferme mais n’a pas ordonné son arrestation immédiate du condamné requies par l’avocat général.