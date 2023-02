Judiciaire : flashé à 180 km/h, le Brabançon évoque toute une série d’excuses en appel

Le Brabançon a rajouté qu’il comptait plus de deux millions de kilomètres dans sa vie, qu’il parcourt encore plus de 60 000 par an chaque année: "Mon métier m’oblige à aller visiter chaque jour les chantiers de mon entreprise. Je maîtrise parfaitement ma conduite et je ne fais jamais d’accident. Je me vois mal retourner sur les bancs d’une auto-école ou prendre des cours de conduite ou même subir des examens médicaux."

21 perceptions immédiates en 2022

Les excuses et les lamentations du prévenu et de son conseil n’ont pas attendri Yannick Rosart, le représentant du ministère public: "Monsieur se croit tout puissant au volant de sa grosse Mercedes. Vous ne semblez pas prendre conscience du danger que vous représentez pour les autres usagers. Votre condamnation en première instance ne vous a pas fait comprendre que vous deviez changer votre comportement au volant. Rien que sur l’année 2022, après les faits, vous avez reçu 21 perceptions immédiates." Un peu groggy devant l’affirmation, le prévenu a essayé de se défendre comme il pouvait: "Je suis propriétaire de cinq voitures qui sont dans mon garage à disposition de ma femme et de mes enfants. Elles sont immatriculées à mon nom. Je reçois les PV, mais je ne sais pas qui conduisait. C’est souvent des petits excès sans grand danger. Nous roulons beaucoup. C’est logique, plus on conduit beaucoup, plus on risque de se faire flasher." "Vous banalisez tout avec toutes vos excuses, rétorque le substitut. Cela ne justifie rien. La voiture banalisée a dû vous suivre pendant près de 3 km à votre vitesse folle pour vous arrêter. Je demande confirmation de votre condamnation qui est minimale pour une telle prévention: 800 € d’amende, trois mois de déchéance du permis de conduire et les quatre examens. Repasser les examens vous ennuie, je pense au contraire que cela vous incitera à devenir responsable."

Le tribunal correctionnel présidé par Philippe Nazé rendra son jugement le 15 mars.