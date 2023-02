Dessine-moi une auto: trois artistes prennent une BM comme toile à Arlon

Il y a deux mois, Sophie Pirot, artiste peintre, a ouvert une galerie et un atelier d’art à Arlon au 19 de la rue du Marché-au-Beurre. "Vivre de ma peinture est impossible, aménager ma galerie Memento Vivere est un solide investissement, indique-t-elle. J’ai contacté des firmes ayant pignon sur rue pour avoir des petits sponsorings me permettant de lancer mon projet." Le garage Bilia-Emond a répondu présent, mais a surtout proposé à Sophie d’aller plus loin, en alliant art et mécanique, en transposant son inspiration sur une voiture installée dans le showroom. Cette discipline s’appelle Art-Car.