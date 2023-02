Active dans l’hippothérapie, une ASBL d’Ambly fait l’acquisition d’un simulateur équestre

Des personnes autistes, handicapées moteur, en rééducation et on en passe, des cavaliers débutants ou expérimentés, depuis lors, l’équidé a déjà fait le bonheur de dizaines de gens.

"Jamais un pas de côté"

"Le cheval mécanique est tout sauf un jouet, insiste Catherine Bihain. Il ne s’agit pas d’un taureau mécanique comme on en voit sur les foires, et dont le but est de faire tomber la personne. Au contraire, le simulateur équestre travaille avec celle-ci. Le cheval ne fera jamais un pas de côté." L’Amblinoise poursuit: "En 2012, on a débuté en deux groupes d’hippothérapie et 10 personnes au total. On frôle désormais les 100 chaque semaine, rien que pour l’hippothérapie. On travaille avec des personnes déficientes mentales, physiques et sociales. On tourne à plein régime. Deux cents personnes fréquentent aussi le poney club. On a 40 chevaux et poneys."

"À disposition des professionnels de la santé"

Et d’en revenir au nouveau né de la harde: "Comme l’animal, le cheval mécanique déroule les trois allures, pas, trot et galop, à vitesse lente ou plus rapide. Mais il offre bien plus de possibilités. Il permet aux cavaliers débutants de se familiariser sans crainte, et aux confirmés d’ajuster notamment leur position en simulant un galop. Il s’adresse aussi à ceux ne pouvant plus se risquer de monter à cheval et ayant peur de tomber, à des personnes en rééducation, moins valides…" Catherine Bihain ajoute encore: "L’idée est aussi de le mettre à disposition de professionnels de la santé qui y trouveraient un intérêt, par exemple pour faire de la rééducation dans la durée."

www.chevalmonami.be