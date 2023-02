1 an de prison avec sursis pour les jeunes de Saint-Hubert ayant agressé et volé leur dealer

Début 2021, fortement imbibés de whisky et en manque de stupéfiants, ils ont suivi l’un de la bande qui leur a communiqué l’adresse d’un dealer qu’il connaissait bien à Libramont, "Le professeur" (nom pseudo du dealer).

Sur place, ils ont exhibé deux couteaux et une arme plastique et ont menacé "le professeur". "Si tu parles, il t’arrivera malheur". Et le dealer, victime, leur a remis 700 grammes d’herbe.

À l’audience en janvier, l’un des avocats des prévenus, Me Mathieu Robert, avait ironisé en faisant remarquer que la victime, dealer, ne pouvait se présenter comme partie civile puisque l’objet de son activité est illégal. Et Me Robert avait affirmé que le nom "le professeur" lui faisait penser à la série espagnole "La casa de papel".

D’humour par contre, il n’y en a pas eu dans le chef de la magistrate stagiaire pour le parquet, Marie-Caroline Courtoy, qui a réclamé 4 ans de prison pour chacun des détenus (sauf 3 ans pour l’un d’entre eux), des peines excessivement sévères et qui ont soulevé le tollé sur les bancs des cinq avocats de la défense ! "En entendant Mme le procureur, les bras m’en sont tombés. Je me suis demandé dans quel mauvais film on jouait ! ", a ainsi réagi Me Anne-Catherine Mignon.

Me Émilie Romain, elle, défendait un des cinq prévenus qui, certes, a fait partie de l’équipée agressive nocturne, mais qui d’après l’enquête, n’a fait que suivre les autres, est limité intellectuellement et ne consomme jamais de drogue.

Finalement ce jeudi, ce client de Me Romain a écopé de 10 mois de prison avec sursis tandis que les quatre autres prévenus ont tous été condamnés d’1 an avec sursis.