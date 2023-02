La piscine de Neufchâteau, c'est pour quand?

Où en est-on ? Nous avons demandé au bourgmestre François Huberty qui estime que, depuis un peu plus d’un an qu’il est aux commandes de la commune, il n’a "cessé de faire avancer les choses": "Dès qu’on a pris nos marques, en novembre 2021, on a désigné un auteur de projet pour un dossier qui n’avançait plus. Cet auteur de projet a réalisé un estimatif et une esquisse pour le pouvoir subsidiant. En réalité, on a introduit le dossier de subsidiation auprès de trois organismes en parallèle: Infrasports en janvier 2022, l’appel à projets ‘infrastructures sportives partagées’, en avril 2022 et l’autre appel à projet ‘rénovation énergétique des infrastructures sportives’ en mars 2022", explique le mayeur.

Un chantier de 2,2 millions d’euros

C’est vrai que les travaux de rénovation coûtent cher. Impossible de les mener sur fonds propres.

Les montants ont été réactualisés et il y en a pour 2,2 millions d’euros hors TVA. Les subsides d’Infrasports vont de 60 à 70%.

Pour rappel, le chantier consiste à rénover la cuve et l’étanchéité du bassin, ainsi que les douches et les vestiaires. On prévoit un éclairage plus économe en énergie et un nouveau système de chauffage autonome grâce à de la géothermie et des panneaux photovoltaïques. Le bâtiment était encore chauffé avec de vieilles chaudières au mazout, dit encore le bourgmestre qui ajoute: "Je comprends l’impatience des gens, mais quand on introduit un dossier à la subsidiation, il y a les lenteurs administratives qui en découlent."

M. Huberty précise qu’on en est à la dernière phase de la demande de subsides chez Infrasports: "Oui, c’est ce que va devoir adopter le conseil communal ce jeudi soir. Après, il faudra s’armer de patience et attendre la promesse de subsides. Cela ne dépend plus de nous, mais des instances supérieures. J’espère qu’on pourra commencer les travaux cette année", conclut-il.

Il va sans dire que l’élu cdH fait un appel du pied au député wallon MR Yves Evrard (le ministre MR Adrien Dolimont possède les infrastructures sportives dans ses attributions).

Ce même ministre a déjà écrit à la Ville qu’elle n’est pas retenue dans l’appel à projets ‘infrastructure sportives partagées’.