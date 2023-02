L’élève Boulard, le cancrissime héros de la BD des éditions Bamboo et qui ne doit rien au Ducobu des éditions Dupuis, cherche un job ! Après les galères qu’il a connues lors des 8 premiers tomes, il est sans sou et doit retourner avec Chloé, sa copine, chez ses parents. Le couple qui ne veut pas jouer les incrustes cherche un appart. Mais voilà, pour cela, il faut que Thierry Boulard trouve un job. Ce n’est pas gagné pour ce fainéant de naissance !

Stédo, pourquoi ce nom Boulard pour cette série scénarisée depuis 9 tomes maintenant par Gilles Erroc ?

En fait, je n’en sais rien. Boulard est un spin-off de la série des Profs animée par Gilles Erroc, Pica et Léturgie depuis 1999. Erroc a gardé le nom Thierry Boulard de ce cancre de la série des Profs. Maintenant, je ne lui ai jamais demandé, mais un boulard, c’est aussi quelqu’un qui a la grosse tête ou qui est un boulet, non ?

Thierry Boulard, le dinosaure de l’école

C’est quoi la différence entre Ducobu et Boulard ?

Ducobu s’adresse à des lecteurs en dessous de 12 à 13 ans. Boulard, c’est plus tout public, à partir de 12 à 13 ans. Et puis, ils évoluent dans deux mondes différents: Zidrou place Ducobu dans une classe d’antan. Boulard, par contre, est sur son smartphone, sa tablette, ses jeux vidéo, etc. C’est plus contemporain. Et puis, il est plus vieux que Ducobu, hein.

Il a quel âge ce Boulard ?

Impossible à dire ! Il redouble depuis tellement de temps qu’on dit de lui que son école a été construite autour de lui, que c’est un dino. Il doit avoir entre 25 et 30 ans dans la vraie vie, même s’il reste un ado. Cela permet de faire une panoplie de gags.

Chose incroyable: Boulard cherche un job, mais c’est un peu la galère, non ?

L’album sort alors que les Français sont en pleine discussion sur la réforme des pensions ! Même si c’est essentiellement humoristique, il évoque la difficulté des jeunes à trouver un job. Et cela me concerne un peu parce que bientôt mes propres enfants seront dans le cas. Bien sûr, on aborde aussi de manière amusante le côté "Tanguy" de la situation, puisque Boulard et sa copine habitent chez les parents de celui-ci.

Sans dévoiler la couronne, trouve-t-il le job qui va lui permettre de sortir de chez ses parents ?

Oui et non. N’oubliez pas que Boulard est un looser. Il n’a pas de chance. Mais au final, il trouvera une solution à la Boulard !

Le chien de Boulard est... celui de Stédo

Une anecdote à propos de ce 9e album ?

Oui, parmi les nouveaux personnages qui font leur apparition dans la série, il y a "le chien", c’est le nom du clébard de Boulard. En fait, ce chien, c’est celui de ma famille. Je l’ai dessiné. Il s’appelle Haribo dans la vraie vie. Le chat de la copine de Boulard est un des nôtres aussi.

Un des nouveaux personnages. Combien y en a-t-il d’autres ?

On va rencontrer pour la première fois les parents de Chloé. Boulard va aller dîner chez eux pour la première fois. C’est très particulier, mais chut !

Boulard est un spin-off des Profs. À quand une autre sur base des Pompiers ?

On y a pensé en imaginant trois jeunes pompiers de l’école du feu. Mais au bout du compte, comment faire une série avec cela ? Risqué. Boulard est, je pense, le seul spin-off de Bamboo.

Les prochains Pompiers terminés en été

Vous avez plus d’affinités pour quelle série ?

J’aime dessiner Boulard parce que j’adore donner vie à des personnages et des décors. C’est plus plaisant que de devoir dessiner des camions et engins de pompiers en restant rigoureusement fidèle au moindre détail. Toutefois, j’ai pris la série Boulard en cours, à partir du 5e tome, que j’ai dessiné fidèlement. Mais, à partir du T.6, j’y ai mis ma patte et j’ai représenté le cancre sans sa houppe de cheveux. C’est chouette, mais Les Pompiers c’est tout de même la série que j’ai co-créée et que j’aime dessiner.

Vous travaillez avec les scénaristes Cazenove et Erroc pour chacune des séries. Comme cela se passe-t-il ?

Christophe Cazenove n’envoie plus des scénarios dessinés. C’est du texte. Donc, il faut que je lise tout avant de comprendre le gag ; puis il faut que mentalement, j’imagine le découpage en cases. Je vois s’il y a un problème de vitesse de lecture ou pas, s’il faut réduire d’un ou deux cases, etc. C’est plus facile quand je reçois les scénarios de Gilles Erroc parce qu’il fait les découpages et dessine les cases. À part un détail ou l’autre, c’est bon.

À combien sont tirées les deux séries ?

Chacune entre 20 000 et 25 000 exemplaires.

À quand le T.10 de Boulard ?

Je suis sur Les Pompiers et j’essaye de ne plus mener les deux séries de front. En juillet-août, Les Pompiers seront terminés et je passerai à Boulard dont le T.10 devrait être dispo au début de l’année prochaine.

Boulard, T9, 48 pages, chez Bamboo, 11,90€