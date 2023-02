L’hôpital d’Arlon se dote d’un nouvel appareil de résonance magnétique (vidéo)

Opérationnel le 6 mars

Autant dire que toutes les précautions ont été prises pour transporter la machine par camion puis pour la décharger et la faire monter par l’extérieur à l’aide d’une grue jusqu’à une fenêtre spécialement conçue pour s’ouvrir et laisser passer ce matériel médical à la fois imposant et fragile.

Après deux heures d’effort, sous les yeux du personnel de l’hôpital, l’appareil a pris place dans une salle réaménagée pour l’occasion. Quelques jours seront encore nécessaires pour brancher et opérer les réglages sur l’appareil qui sera ensuite mis en service le 6 mars. Le personnel sera alors formé, en conditions réelles, à l’utilisation de ce nouvel appareil plus moderne, plus pointu et dès lors plus efficace. En attendant de pouvoir être utilisé, les patients sont dirigés vers les hôpitaux de Libramont et de Marche où des plages horaires sont réservées aux Arlonais.

Plus de confort pour le patient

Ce nouvel appareil apporte une série d’avantages pour le patient et pour le personnel médical. "Il est plus performant, il y a eu des améliorations informatiques depuis 17 ans, indique Philippe Grosfils, médecin chef de service de l’imagerie médicale à Arlon. L’un des avantages est une ouverture plus grande de l’anneau qui est de 70 cm au lieu de 60, pour permettre aux patients plus corpulents d’y accéder. La qualité d’image est aussi meilleure sur ce type de patients. Les antennes que l’on place sur le patient pour récupérer le signal et créer l’image, sont plus légères et procurent un meilleur confort. Ce poids inférieur facilite aussi le travail des techniciens qui utilisent la machine et qui portent jusqu’à 40 fois par jour ces antennes. Des antennes équipées de détecteurs intégrés pour la respiration et le rythme cardiaque. Le patient ne doit dès lors plus retenir sa respiration. On ne doit plus non plus poser d’électrodes. Des nouvelles machines qui sont également moins bruyantes."

Une acquisition qui devrait déménager vers le CHR de Houdemont. Quant à l’ancien appareil, il a été racheté par une société allemande pour être reconditionné et revendu dans les Pays de l’Est.