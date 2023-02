Si certains s’en étonnent, ce n’est heureusement pas un phénomène inquiétant.

"On l’observe depuis plusieurs années maintenant, explique Anne Weiserbs, ornithologue et chargée de projet chez Natagora. Il y a deux raisons principales: d’abord, le changement climatique, qui a modifié profondément le comportement migratoire et l’hivernage des oiseaux. Si l’on regarde l’évolution de la migration depuis 30 ans, on observe un bouleversement total de leurs habitudes, des routes migratoires et des périodes de migration à cause de l’évolution du climat. Heureusement, ce sont des espèces qui ont une capacité d’adaptation et une résilience au changement spectaculaire. Ce n’est certes pas une bonne chose, mais ils s’adaptent."

Une amélioration des habitats

Seconde raison de ces retours anticipés: l’amélioration spectaculaire des habitats de ces oiseaux chez nous, mais aussi en France et en Allemagne.

"Il y a eu un travail superbe de réhabilitation de leurs habitats naturels et les grues trouvent maintenant ici ce qu’elles devaient aller chercher ailleurs, donc certaines ne partent même plus. Ce phénomène est positif, cela veut dire que le travail de protection et de réhabilitation de la nature porte ses fruits. En Belgique, le travail de réhabilitation pour accueillir la nidification des grues pour encourager leur reproduction est déjà actif en Flandre, et en très bonne voie en Wallonie."

Notre province, couloir migratoire clef

Et le retour des oiseaux va continuer pour les deux prochains mois. Un spectacle fascinant et unique en Europe à observer chez nous, puisque la province de Luxembourg fait partie d’un des principaux couloirs migratoires européens: la route continentale, qui passe par les terres intérieures, en diagonale du Danemark jusqu’au Pays basque, et dont notre province est un tronçon.

Un trajet emprunté par des millions d’oiseaux, mais dont on ne peut observer qu’un infime pourcentage, la plupart volant de nuit ou à trop haute altitude pour l’œil nu (entre 5 000 et 7 000 mètres, comme les avions !)

Levez les yeux vers le ciel, le printemps n’est pas loin !