À la différence que ces 1 500 personnes, chiffre de la police, toutes ou presque vêtues de rouge et vert, n’étaient pas là pour s’amuser.

Celles-ci, dont aussi une délégation d’une soixantaine de camarades grand-ducaux, avaient répondu à l’appel du front commun syndical Namur-Luxembourg FGTB-CSC à manifester, notamment pour une fiscalité plus juste, une énergie moins chère, le maintien de l’indexation automatique et des services publics mieux financés.

"L’objectif, une fois de plus, est de rappeler, sans relâche, aux politiques et au patronat, qu’ils doivent prendre leurs responsabilités pour redonner de l’espoir aux travailleuses et travailleurs", clament les 2 syndicats. "De l’espoir, mais aussi tout le respect qu’ils méritent."

"Je suis tellement en colère que j’ai fait une pancarte"

En tête d’un cortège qui s’est mis en branle sur le coup de 11h de la gare de Marche et qui a sillonné les principales artères du centre-ville, dont le boulevard urbain, les syndicats arboraient une banderole "+ de revenus, – de factures".

Avec dans leur sillage en ce 14 février bien d’autres slogans, qui étaient parfois encore plus au goût du jour: "Même à la Saint-Valentin, on ne veut pas que de l’amour et de l’eau fraîche, revalorisez nos salaires", "Je suis tellement en colère que j’ai fait une pancarte",…

Et puis il y avait aussi des caddies vides. Ou remplis, mais alors de revendications exprimées sur des calicots: "Marre de survivre, on veut vivre", "socialisation de l’énergie", "pouvoir d’achat pouvoir de vivre",…

Avant la dislocation du cortège, à l’Allée du Monument devant le bâtiment du Ministère des Finances, les responsables des syndicats ont pris la parole pour exprimer leur ; ainsi que Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP).

Des prises de paroles qui ont toutes été couronnées d’applaudissements autant nourris, que les rangs se disent déterminés à ne rien lâcher tant que leur voix commune n’est pas entendue.