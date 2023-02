Un joueur de foot en salle de Halanzy avait frappé l'arbitre: il écope de 90 h de travail du tribunal

En janvier 2022, le prévenu, alors gardien de but de l’équipe de Halanzy qui affrontait les Arlonais d’Arafoot en 1re provinciale, avait carrément pété un plomb et s’en était pris violemment à l’arbitre de la rencontre, Serge Willot, un referee expérimenté.

Le match avait déjà dû être arrêté après 35 minutes.

D’après le comité provincial de football, mais aussi le substitut du procureur du roi, Yannick Rosart, c’est le gardien de but, seul, qui a allumé le feu à la poudre en faisant des remarques répétées à un adversaire arlonais. Maxxon Lepage a alors reçu une carte jaune de l’arbitre, mais il s’est emporté ensuite davantage et s’en est pris directement à l’arbitre en le frappant au visage, à la mâchoire. M. Willot s’est retrouvé neuf jours en incapacité de travail après ces faits.

Lc comité provincial de football en salle l’a suspendu pendant trois ans.

Dans son réquisitoire devant le tribunal correctionnel d’Arlon, M. Rosart avait réclamé 8 mois de prison et 400 € d’amende, tout en n’étant pas opposé à une peine de travail de 80 heures minimum.

Le prévenu se prétend victime

L’avocat du prévenu, Me Marc Kauten, avait lui plaidé l’acquittement au bénéfice du doute ! "Tout n’est pas tout noir et tout blanc dans ce dossier. Je produis d’ailleurs deux témoignages de joueurs de Halanzy qui affirment que Maxxon n’a en rien frappé l’arbitre. Il s’est tout au plus rapproché de tout près de lui en bombant le torse", avait avancé Me Kauten le mois dernier.

Quant au prévenu, Maxxon Lepage, il a affirmé devant le tribunal être surtout victime: "J’ai reçu un coup de pied dans la tête de la part d’un attaquant adverse. Puis j’ai subi des injures racistes de la part des joueurs arlonais. Très choqué, j’ai été signaler tout cela à l’arbitre qui n’en a eu rien à faire et m’a brandi un carton jaune qui me faisait sortir du match ! Je ne l’ai jamais frappé."

Le tribunal correctionnel a été d’un autre avis et a estimé les faits de coups avérés.