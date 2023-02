Marche-en-Famenne: les conclusions des sondages de géothermie dévoilées à la fin du mois?

Tous les espoirs sont permis.

Mme Petitclerc, qu’ont donné les sondages menés en décembre dernier ?

On aura les résultats des images le 22 février et il faudra encore plusieurs jours pour les analyser. Mais à première vue, les premières données sont excellentes ; les résultats semblent corrects.

Vos sondages vous ont conduits surtout en province de Namur et juste un peu en Luxembourg, du côté de Marche-en-Famenne. Pourquoi cette restriction ?

La priorité en géothermie, c’est que la source de chaleur ne soit pas éloignée des consommateurs. Il faut donc aller là où il y a une forte demande en chaleur en surface, donc dans les endroits plus peuplés.

Ensuite, comme on sait d’expérience qu’il y a un potentiel dans le Dinantien, puisque cela fonctionne en Hainaut depuis les années 1980, on se concentre sur cette partie du système carbonifère. Or, Marche-en-Famenne en fait partie.

Sait-on déjà ce que cela donne pour Marche ?

Nous avons parlé avec le bourgmestre André Bouchat pour faire une étude plus poussée. Cette ville est déjà fort avancée dans les projets de géothermie ; elle est très dynamique dans ce domaine et elle fait déjà beaucoup.

Cette étude du Dinantien signifie-t-elle qu’il ne peut y avoir de l’eau chaude ailleurs en province de Luxembourg, comme le suppose Gabriel Bihain ?

Si bien sûr. On n’a pas beaucoup de données sur la Gaume où on sait qu’il y a des aquifères.

D’ailleurs, ce que dit M. Bihain nous intéresse.

Cela pourrait-il alors vous amener à faire des sondages à Lomprez ou du côté de Rossignol ?

Pourquoi pas ? En Gaume, on n’est plus dans le Dinantien, mais dans ce qu’on appelle le Bassin de Paris.

Le Grand-Duché va lui aussi faire des sondages au printemps

Qu’est-ce qui vous empêche d’aller sonder par là ?

Les moyens. Nous avons reçu une subvention et des fonds européens pour des sondages. Donc, on s’est concentré sur ce qu’on sait. Pour la suite, il faudrait que la Région wallonne trouve des financements.

Il y a le service géologique de Wallonie, mais il ne dispose pas de scientifiques dédiés à la recherche pour mener notamment ce type de sondages. C’est pour cela, qu’avec l’Institut scientifique de service public de Liège, l’Institut des Sciences naturelles, qui est un organe fédéral, a été chargé de ce travail de recherche.

On pensait que le gouvernement wallon allait mettre 7 à 8 millions d’euros pour aller plus loin. Mais les dernières nouvelles ne sont pas très encourageantes, parce que ce montant pourrait être divisé par 3 et même par 4. C’est en discussion.

Pourtant, la géothermie, c’est un bon moyen de diminuer les gaz à effets de serre et de diminuer la dépendance aux énergies fossiles, non ?

Bien sûr ! Et les pays voisins mettent le paquet. Que ce soit la France, bientôt les Pays-Bas et l’Allemagne, ainsi que le Grand-Duché.

Le Grand-Duché ?

Oui, une délégation nous a rendu visite en décembre sur les chantiers pour voir comment on fonctionnait. Les Luxembourgeois vont démarrer, je pense, leurs propres sondages en avril ou en mai. C’est intéressant pour nous aussi.

Pourquoi ?

Parce qu’une partie de leur territoire est justement dans le Bassin de Paris. Les résultats qu’ils vont recueillir nous donneront une bonne indication sur les sources de chaleur chez nous dans le sud de la province de Luxembourg. Ce sera intéressant aussi de voir ce que feront les Français.

Pour le Bassin de Paris aussi ?

Oui, notamment. Engie est occupée à lancer un vaste projet pilote de géothermie dans le nord de la France. Ce serait le premier projet de géothermie profonde de cette ampleur. C’est en quelque sorte, le pendant de ce qu’on fait chez nous, mais avec des moyens considérables. Les résultats nous donneront aussi des indications sur le Dinantien et sans doute aussi sur le Bassin de Paris.