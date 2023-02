Les Aradjis de Jamoigne ont remis le couvert à Florenville

Partir, comme un voyage, vers d’autres lieux, d’autres publics, d’autres ambiances que les salles de spectacle habituelles. Telle était l’idée de Chantal Boudart, metteuse en scène, quand elle a proposé un nouveau projet à ses "Aradjis".

En effet, une partie de la troupe des Aradjis (école de théâtre pour enfants, ados et adultes à Jamoigne), est partie à la conquête verbale et poétique de restaurants à Florenville. Belle idée ! " Les restaurants sont des lieux conviviaux où les gens sont souvent apaisés. On y voit parfois, un chanteur, un micro, un piano. et pourquoi pas un comédien ?" commente Chantal. Et pourquoi pas, des "ados-acteurs" en herbe dans une animation théâtrale et poétique ?

De quoi parlent ces mini-spectacles ? De la nourriture, de la gourmandise, des envies de manger ou de délaisser un plat, des menus proposés, des groupes de mots poétiques utilisés pour présenter les plats sur une carte, de l’ouverture au festin…

Et enfin, comment réagit le public ? Il se montre conquis, amusé, surpris par l’originalité. Il est aussi intéressé, interactif et généreux en compliments et en applaudissements. " Nous prenons confiance en nous. C’est une expérience riche en émotions. En effet, nous nous sommes sentis écoutés et respectés."

Certains disent avoir eu un "déclic" et s’être améliorés par la suite dans leur savoir-être et savoir faire théâtral. Le projet se poursuit. Les jeunes remettront le couvert le 11 mars, entre autres, au Bar à Goûts à Jamoigne.