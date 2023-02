La province de Luxembourg, championne de l’activité immobilière en 2022

Dans leur exposé, il est question de prix médians. Rappelons la différence entre prix moyen et médian: une moyenne est la somme des prix de vente divisée par le nombre de transactions. Le prix médian, est juste au milieu: la moitié des transactions a été effectuée au-dessus de cette valeur, et l’autre moitié en dessous. Cela exclut du coup des biens hors catégorie comme un château ou, à l’autre extrémité, un tout petit chalet.

Que retenir de 2022 ?

1. Comme l’ont souligné les notaires, le Luxembourg qui connaît la meilleure progression en termes d’activité immobilière (+4%). Toutes les autres provinces du pays (à part le Hainaut et la Flandre orientale) sont en recul de plusieurs pourcents. Toutefois, le Luxembourg a la plus petite part de marché de Belgique (+4,7%) juste derrière les Namurois (+5,1%).

2. L’âge moyen des acheteurs d’un bien immobilier en Luxembourg est de 40 ans, avec une majorité de personnes âgées de 31 à 50 ans, suivies par les moins de 30 ans (+28%). On notera que 4,1% des acheteurs avaient plus de 65 ans en 2022.

3. On s’en doute: on a vendu plus de maisons (+86,6% du marché immobilier) que d’appartements (+13,4%) en 2022 dans la province.

4. Le prix médian d’une maison a augmenté de 14,8% en un an et de 41,2% en cinq ans ! Ce prix chez nous est de 240 000 euros, ce qui situe la province juste derrière le Brabant wallon (375 000€).

5. Les prix des maisons ont fortement augmenté dans chacun des arrondissements. Dans celui d’Arlon, cela va jusqu’à 315 000€ (soit 9% de plus en 2022).

Les arrondissements de Bastogne (+20%) et de Marche-en-Famenne (+18,3%) sont les endroits où les prix ont le plus grimpé, plaçant le prix médian d’une maison à 240 000€ dans le premier et à 224 750 € dans le second.

Virton et Neufchâteau suivent de près avec des augmentations de prix de 12 et 11% pour l’une et l’autre.

Les notaires évoquent à juste titre, un marché "hétérogène. Les prix des terrains et des maisons augmentent et sont très recherchés le long des axes autoroutiers E-411 et E-25. Les biens près des accès des autoroutes sont très prisés. D’année en année, on recule: on était à Habay par le passé et on est actuellement en province de Namur. Les prix des carburants seront-ils un frein à ce phénomène ? ", se demande Me Lochet.

De grosses différences d’un arrondissement à l’autre

Grandécart entre deux voisines: Attert et Martelange

Les prix de l’immobilier restent les plus élevés dans les communes frontalières d’Arlon, Attert et Messancy et juste un peu moins à Vaux-sur-Sûre. Par contre, les prix à Martelange restent bien en deçà si on en croit les chiffres publiés.

C’est même le grand écart entre Attert où le prix médian est le plus élevé: 386 500 € (12% en un an) et Martelange: 167 000€ (soit un recul des prix de 22% !).

"Petit bémol, précise M Lochet. J’habite la commune voisine et pour moi, le véritable prix médian à Martelange s’approche plutôt des 220 000 à 240 000€."

Leprix des maisons à Vaux-sur-Sûre: + 51% en 1 an !

Les prix des maisons ont battu des records en un an dans l’arrondissement de Bastogne, avec le pompon pour Vaux-sur-Sûre où ils ont progressé de 51%, fixant le prix médian à 295 000€. Augmentation aussi de 29% à Vielsalm (229 000€).

Manhay:maisons les moins chères malgré une grosse hausse des prix

Arrondissement de Marche: les prix ont fortement crû surtout à Hotton (+39,7%) et Érezée (+39,3%) où le prix médian d’une maison (250 000€) rejoint celui de Marche où les prix ont augmenté de 28% en un an. On note aussi des hausses à Tenneville (+27%) avec un prix médian de 250 000€.

Malgré une flambée de + 43,8% à Manhay, les maisons s’y sont vendues en moyenne à 172 000€.

Bouillon,le petit Poucet

Dans l’ arrondissement de Neufchâteau on assiste là aussi à de grands écarts entre prix médians: 277 000€ à Daverdisse et 152 000€ à Bouillon où les montants n’ont pas bougé en un an. Ce qui n’est pas le cas de la commune voisine de Paliseul où ils ont grimpé de 41,7%, plaçant le prix médian à 222 500 €.

Libin continue à voir la valeur de ses maisons augmenter (+19,3%) avec un prix médian de 262 500€, alors que c’est la chute à Léglise (-10,8%) où une maison se vend tout de même autour des 240 000€.

180000€ de différence entre les maisons d’Habay et Meix !

Du côté de l’ arrondissement de Virton, Habay caracole toujours en tête avec un prix médian de 320 000€ (+14,3%), tandis qu’à l’autre bout, à Meix-devant-Virton, c’est plutôt 140 000€ (-1,8%). Étalle reste chère (270 000€, soit +6,5%), tandis que Florenville va mieux (179 000€, +27,9%). Avec un prix médian de 215 000€, Virton reste derrière Saint-Léger (265 000€), Musson (245 000€) et Tintigny (240 000€).