Géothermie: y a-t-il de l'eau chaude à Lomprez, Termes et Rossignol?

Se chauffer avec la chaleur du sous-sol est possible puisque des quartiers entiers le sont avec de la géothermie depuis les années 1980. C’est le cas dans le Hainaut où une centrale géothermique, via des puits creusés à Saint-Ghislain, Ghlin et Douvrain, alimente en chaleur 355 appartements, des bâtiments administratifs, 3 écoles, 1 gymnase, 1 piscine, 1 hôpital et une maison de repos.