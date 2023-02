Arlon: Les doigts de fée de Christelle Maurcot

En période de confinement, Christelle Maurcot se lance comme indépendante à son domicile à Saint-Vincent (Tintigny). Elle peut de cette manière se faire une clientèle tout en gérant sa vie de jeune maman.

Réparer plutôt que jeter

Depuis quelques mois, elle travaille dans sa boutique arlonaise du lundi au jeudi de 9h à 16 h 30. Et le vendredi et le samedi depuis son domicile tintignolais. "Je répare principalement des fermetures éclair. J’adore ça. J’aime tout ce qui est compliqué en fait, souligne Christelle en souriant. Je travaille aussi énormément les robes de cérémonies, les costumes et les robes de mariées. Je collabore avec plusieurs boutiques de la région qui m’envoient les vêtements à retoucher. L’année dernière, je me suis occupée d’environ 250 robes de cérémonie et de mariage. Des ourlets, des reprises de la taille, des jambes, des bas de manches, les ceintures, vestons. Tout est possible. Les gens préfèrent réparer, retoucher plutôt que d’acheter un costume neuf ou une robe onéreux que l’on ne porte pas souvent. La saison des mariages débute et je m’attends à beaucoup de demandes. J’en suis ravie."

La gamme de services est infinie et va du maillot de bain d’une cliente aux vestes en cuir d’un groupe de motards arlonais. Il est également possible de faire réaliser des rideaux sur mesure, des housses de coussins, entre autres choses.

Broderie et confection

Christelle Maurcot s’adonne également à la broderie et à la confection. "Je réalise des couvertures pour bébés, des protections pour carnets de santé, des serviettes personnalisées que je brode avec un prénom ou ce que l’on me demande. J’ai récemment brodé pour la Saint Valentin un pull sur lequel est indiquée la date de rencontre du couple. C’est une demande originale d’une cliente."

La couturière partage également son expertise en organisant des cours de couture individuels dans son atelier arlonais. Elle vend également des articles de mercerie et propose tous les mardis un dépôt pour le nettoyage à sec.

MC Couture – Grand Rue, 41 à Arlon – 0494/ 75 45 25 – Facebook: Retouche et création Christelle.