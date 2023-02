Le ministre Gilkinet a affronté les étudiants et le personnel SNCB à la gare d'Arlon

Ce dimanche soir avait donc presque des allures de campagne électorale. Les écologistes s’en défendront puisque l’opération Saint-Valentrain existe depuis de nombreuses années et veut remercier les usagers des transports publics. "On n’est pas aussi nombreux à chaque fois", sourit un militant.

Sous l’œil de Sécurail et de la police, tout s’est passé dans une parfaite cordialité. Et c’est même le ministre qui abordait le sujet touchy des trains bondés. "Vous étudiez quoi à Namur ? Vous voulez des doubles-étages pour avoir de la place ?". "C’est la galère", sourit l’étudiante.

La plupart d’entre eux ne connaissant d’ailleurs pas la tête du ministre. Quand ils apprenaient qu’il était là, ils ont apprécié cette descente sur le terrain. Camille Laurent raconte ses galères: "Pour nous, les étudiants de la province du Luxembourg, c’est un peu le stress chaque dimanche de savoir si notre train sera à l’heure, de ne pas rentrer trop tard, aussi d’avoir une place assise, on n’y va pas de gaieté de cœur. Souvent des problèmes de retard, de suppression, j’espère que cela va s’arranger".

Le ministre veut croire à un avenir plus serein. Il relève que la période des manques d’investissement est dans le rétroviseur. Pour lui, le nouveau contrat de gestion donne un avenir au rail belge face à un matériel vieillissant. "Nos trains ont 25 ans, la moyenne de vie, c’est 40 ans. On a garanti un financement sur dix ans, 44 milliards d’euros, on a fixé des objectifs à la SNCB, on va renouveler la moitié du matériel roulant. Le train c’est comme une voiture, si on ne l’entretient pas on a des problèmes. On va augmenter la fréquence des trains. On continue d’investir sur l’axe 3, 365 millions qui sont inscrits pour terminer ses travaux. En plus, 400 millions pour des renouvellements de caténaires, dans des gares". Pour lui, l’avenir est bien au rail.

Le ministre Gilkinet donne un 7 sur 10 à la SNCB

Georges Gilkinet, vous êtes le ministre fédéral de la Mobilité, en 1953, on mettait 2 h 48 d’Arlon à Bruxelles et aujourd’hui 3 h 18 ?

On doit résoudre cela.

Toutes les nuits, entre Luxembourg et Libramont, on travaille. La difficulté, on ne peut pas couper la ligne.

L’objectif est de réduire les courbes pour circuler plus rapidement. La différence avec cette époque, c’est qu’il y a plus de trains sur nos rails.

Venir à Arlon face aux étudiants qui n’ont pas toujours de la place, vous n’aviez pas peur de vous faire interpeller ?

C’est mon job de me faire interpeller, d’améliorer les choses. On l’a dit à la SNCB pour avoir du matériel double étage pour les étudiants qui rentrent le dimanche soir.

La difficulté, c’est d’avoir ce matériel, il a été commandé, il y a des retards de livraison. Rester à quai, c’est malheureux, j’ai une fille qui prend le train à Ciney, c’est aussi parfois difficile pour elle, mais quand il y a des doubles étages comme c’est le cas, maintenant.

Alors, ça va.

Les tarifs ont parfois augmenté de 10%, comment réagit le ministre alors qu’on prône les transports en commun ?

Il faut des formules attractives pour les jeunes, les aînés, les heures creuses.

Les pass restent accessibles, on a eu une inflation forte.

La part payée par le voyageur ne représente que 30% des coûts.

Le train est un moyen de transport écologique, sécurisé, accessible à tout le monde.

Vous êtes aujourd’hui à Arlon, c’est le ministre ou le militant Écolo qui s’est déplacé ?

Le ministre qui est militant écolo. Je suis ministre fédéral, solidaire des décisions qu’on prend.

Avant j’étais militant, député, cette opération de la Saint-Valentrain, c’est l’occasion d’entendre ce que les gens ont à nous dire, bien ou mal, je dois l’entendre.

Comme eux, je suis insatisfait quand les trains sont en retard, ma responsabilité est de mettre tout ce qui est nécessaire pour améliorer la situation. On va travailler mieux les dix prochaines années, cela demande un peu de temps.

Le temps ferroviaire est lent.

On est en train de régler ce qui n’a pas été fait avant nous et de penser aux générations futures.

Une note sur dix à la SNCB ?

7 sur 10, un service public très utile. On a encore une marge de progression, l’objectif est, que dans les dix ans, on soit à 9 sur 10.

C’est que j’essaie de faire avec les dirigeants de la SNCB et les 30 000 travailleurs à la SNCB et Infrabel qui font un travail formidable pour la mobilité.