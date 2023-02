Deux bisons européens viennent d'arriver à La Roche-en-Ardenne

Il s’agit de mâles de 7 ans, l’un affiche 800 kg et l’autre 900 ! "Nous sommes ravis de cette arrivée, nous avons eu l’opportunité d’avoir ces magnifiques bêtes et ainsi pouvoir diversifier nos espèces. C’est un animal imposant et impressionnant", note Émilie Lambert, coordinatrice du Syndicat d’initiative local qui gère ce parc à gibier, situé sur les hauteurs de la ville. Elle ajoute: "Nous avons préparé leur venue de main de maître avec un tout nouvel enclos: un espace boisé mais aussi en plaine, de nouvelles trémies, abreuvoir, un vaste abri.". Cette espèce protégée se nourrit principalement d’avoine, de flocons de maïs, de jeunes pousses d’arbres, d’écorces, herbes.