Une bâche pour soutenir Olivier Vandecasteele à Neufchâteau

Comme bien d’autres Communes avant elle, celle de Neufchâteau s’est jointe à la mobilisation collective pour rassembler un maximum de signatures.

Vendredi dernier, une bâche a été installée sur le balcon de l’hôtel de ville de Neufchâteau, à côté du drapeau iranien.

Plusieurs affiches sont également visibles depuis lors dans divers bâtiments communaux ou en vitrine de l’office du Tourisme.

Tout le monde est invité à signer la pétition d’Amnesty en ligne

L’arrestation arbitraire d’Olivier Vandecasteele va à l’encontre des valeurs portées par la Ville de Neufchâteau et ne peut être tolérée.

"Olivier Vandecasteele effectuait un court voyage en Iran, où il avait précédemment vécu et travaillé, lorsqu’il a été arrêté par des agents en civil", peut-on lire en substance sur le site d’Amnesty International.

"Entre février et août, il a été soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements dans la tristement célèbre prison d’Evin. En août, il a été transféré dans un lieu inconnu. Ses conditions de détention sont catastrophiques. Il est retenu à l’isolement et dans le froid. Ces conditions doivent être améliorées rapidement.", estime encore l’ONG.

Tout me monde est invité à apporter son soutien pour demander sa libération sur le site d’Amnesty International en signant la pétition à l’adresse suivante www.amnesty.be/OVDC.