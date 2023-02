Les 20 ans de soumonces des Fidèles Arlonais

Des tambours venus de Binche

Ils ont de cette façon, chassé l'hiver. C'est avec beaucoup de fierté et d’amusement qu'ils préparent ainsi leur carnaval dans la plus pure tradition binchoise. D'ailleurs, les gilles et paysannes étaient accompagnés par les tambours venus tout spécialement de Binche.

Ils préparent de cette façon les soumonces en musique prévues le samedi 25 février. Le départ, cette fois, sera donné au café Suisse à la rue des Faubourgs.

Accompagnés de batteries et d'instruments en cuivre, ils sillonneront une nouvelle fois les rues d'Arlon en costume de fantaisie, souvent fort bigarré, mais sans masque, préparant ainsi de façon intensive leur grande sortie de carnaval prévue le 12 mars prochain dans le cadre de la cavalcade d'Arlon.