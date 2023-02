Aux régionales de 2024, le PTB en lutte pour un siège avec Écolo et Les Engagés

Qu’en est-il à la Région ?

Depuis les élections de 2019, les six sièges du parlement wallon sont répartis entre quatre partis. Le MR en compte deux, Willy Borsus qui a cédé le sien à Yves Evrard son suppléant, et Anne Laffut, la bourgmestre de Libin qui y avait effectué une entrée remarquée. Les Engagés, à l’époque le cdH, en avaient obtenu deux avec René Collin et Anne-Catherine Goffinet, le PS un avec Philippe Courard et Écolo un également, celui de Jean-Philippe Florent.

Un sixième siège et une victoire juridique pour Écolo

On se souviendra que le siège écolo avait résulté non seulement du passage de cinq à six sièges de député pour le Luxembourg, mais surtout de la victoire des Verts et du MR obtenant de la Cour constitutionnelle que la circonscription du Luxembourg devienne unique. Car rappelez-vous, il était impossible pour Écolo (mais le MR et le PS en avaient aussi fait les frais auparavant) d’obtenir le quorum nécessaire (22%) pour participer à la distribution des sièges. Plus globalement, Écolo sortait vainqueur de ces élections 2019 tandis que le cdH était fortement sanctionné de même que le PS.

Le MR, en léger recul, devenait cependant le premier parti du Luxembourg. Comme au Fédéral, près d’un Luxembourgeois sur dix avait voté PTB (9%). Le résultat avait étonné.

Deux possibilités pour le PTB d’obtenir un siège

Ce succès étonnant dans le chef du PTB peut conditionner ces futures élections. Est-il capable de décrocher un siège ?

Pour le MR, emporter un troisième strapontin n’est pas réaliste. Encore moins pour Les Engagés. Le PS gardera le sien, c’est pratiquement une certitude.

Reste cette bagarre pour un siège à bascule entre Écolo, Les Engagés et le PTB. Deux possibilités existent dès lors pour le PTB pour l’obtention du siège: soit obtenir plus de votes qu’Écolo, soit obtenir plus de la moitié du score des Engagés (ou du MR, mais c’est hautement improbable), pour leur ravir leur second siège.

Le résultat dépendra de la résolution de cette équation à trois inconnues: quelle sera la progression du PTB ?

Et Les Engagés, dont l’équipe se renouvelle, vont-ils poursuivre leur descente (de 31 à 22,5%)?

Quels noms pour conduire ces listes ?

Rien n’est arrêté en ce qui concerne les meneurs des différentes listes, mais aucune révolution ne s’annonce. Tant Philippe Courard pour le PS que le tandem Willy Borsus-Anne Laffut pour le MR seront aux mêmes places sur la ligne de départ sauf accident. Yves Evrard devrait en être également. Chez Les Engagés, René Collin sera-t-il encore de la partie ? Et Anne-Catherine Goffinet ? On l’imagine après que son parti l’ait mise en lumière au Bureau du Parlement. Chez les Écolo, Jean-Philippe Florent est repartant, même si au final ce sont les militants qui se prononceront sur la candidature.

Alain Nicolas avait quitté le PTB dès après les élections

Même si le PTB ne s’appuyait pas sur de fortes personnalités politiques en 2019, le garde-chasse de Bouillon Alain Nicolas avait tout de même récolté quelque 3 000 voix avant de passer au PS dans les semaines qui ont suivi le scrutin, exprimant son sentiment d’avoir été berné dès qu’il a appris que le PTB avait annoncé son intention de ne pas participer au pouvoir.

Les ambitions communales entreront en ligne de compte

L’ambition communale des candidats sera à prendre en compte au moment de former les listes. Willy Borsus, Philippe Courard, Anne Laffut, Jean-Philippe Florent, Yves Evrard, François Huberty, François Kinard et bien d’autres ont tous des ambitions communales. Rappelons que le cumul d’un mandat exécutif à la commune n’est compatible avec un mandat de député régional qu’à certaines conditions. Ce qui était le cas par exemple pour Anne Laffut.

Les enjeux sont connus, les grands contours des listes dessinés, mais le succès se niche parfois dans le détail et la créativité. Les états-majors des partis y pensent.