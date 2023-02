Une convention entre les services de secours et les radioamateurs

Mais avant de parler avec le monde entier, prudence ! Il y a plusieurs formalités à accomplir, dont un examen plutôt compliqué. "Pour pouvoir parler, il est nécessaire de passer un examen auprès de l’IBPT, l’institut belge des services postaux et des télécommunications. C’est un examen très technique qui demande une bonne préparation", assure-t-il. L’examen se passe à Bruxelles, mais depuis peu, il est aussi possible de l’effectuer à proximité de l’Eurospace Center.

Appelez-moi ON1KDP

Comme dans certains sports, il faut passer plusieurs licences pour gravir les échelons. Philippe, par exemple, possède la plus haute licence qui lui confère des pouvoirs étendus. Chaque radioamateur est identifié par un indicatif, une sorte de carte d’identité. "Mon indicatif, c’est ON1KDP. Je l’utilise pour m’identifier quand je parle depuis chez moi ou depuis ma voiture. Par contre, chaque club possède aussi son propre matricule. Et là, on doit donner celui du club. Celui du radio club des Ardennes, c’est ON4RCA, par exemple". En lisant le matricule, on peut déjà apprendre beaucoup de choses. Les deux premières lettres "ON" correspondent au pays. Ici, c’est la Belgique. Le chiffre qui vient ensuite correspond à la classe du radioamateur. Les dernières lettres peuvent être choisies par le radioamateur en fonction des disponibilités. En plus de diriger le radio club des Ardennes à Bastogne, Philippe est également le président provincial des radioamateurs.

Possibilités variées

Dans le local du radio club des Ardennes, on retrouve plusieurs appareils ; des émetteurs/récepteurs UHF/VHF et décamétriques. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, il est possible de faire d’autres choses que de "simplement" parler derrière un micro. "La radio permet beaucoup de choses. On peut transmettre des données, on peut écouter des ballons-sondes ou des satellites météo. Il est possible, aussi, de faire de la télévision amateure avec un équipement adéquat. Et puis, on peut faire du morse ou encore de l’APRS, c’est de la localisation de radioamateurs", ajoute Philippe Debrigode.

Lors d’un QSO (une transmission radio), certaines règles sont à respecter. Les radioamateurs utilisent l’alphabet de l’OTAN pour communiquer et s’appliquent une stricte discipline. "On ne va pas raconter sa vie sur les ondes. On doit parler de sujets sérieux, partager ses connaissances. On doit faire preuve de politesse. Toutes les 10 minutes, on doit donner son indicatif. Il y a tout un vocabulaire à connaître pour pouvoir se faire comprendre et respecter les autres", assure-t-il.

Une option à l’ICET

Avec les années, les radioamateurs ont pu voir l’évolution technique des appareils. Ils sont passés des vieux postes à tubes à la digitalisation des émetteurs et l’arrivée de l’informatique. Et grâce à cela, les possibilités se sont élargies. Une digitalisation qui parle au plus jeunes. "Depuis cette année, on a un accord avec l’ICET. On peut occuper le local et, en échange, on prend en charge certains étudiants dans une option qui a été spécialement créée pour nous. Et durant ces cours, on apprend les bases de la radio, on construit de petits émetteurs/récepteurs, on bricole… Alors, tous ne mordent pas forcément à l’hameçon, mais si un ou deux s’accrochent, c’est déjà ça de gagné pour nous", admet Philippe Debrigode.

Un matériel onéreux ?

Bien que passionnant, le monde des radioamateurs nécessite un portefeuille bien rempli, du moins, si on compte s’acheter du matériel neuf. Il existe néanmoins un marché d’occasion où l’on peut s’équiper à des prix démocratiques. "Comme il y a une évolution au niveau des technologies, on peut trouver du matériel d’occasion de très bonne qualité. Pour vous donner une idée, un petit émetteur portable neuf peu coûter environ autour des 600 ou 700 euros. D’occasion, les prix peuvent vite devenir intéressants", explique Philippe Debrigode.

Et puis surtout, tout le monde ne va pas s’équiper de la même manière. Certains vont s’intéresser aux communications longue distance, d’autres à des communications plus courtes ou à de la localisation. En fonction de ce que l’on veut faire, le coût du matériel ne sera bien sûr pas le même. Certains radioamateurs mettront plusieurs années pour se constituer une panoplie d’appareils adaptés à leurs besoins.

3 000 radioamateurs

En Belgique, le nombre de radioamateurs reste actuellement stable depuis quelques années. On compte environ 3 000 passionnés, 2 000 en Flandre et 1 000 en Wallonie. En Province de Luxembourg, il n’existe pas vraiment de chiffres, mais on peut tout de même vous citer les quelques clubs qui pratiquent cette passion. Outre celui de Bastogne, il y en a un à Marche-en-Famenne, un autre à Athus et Baillonville (géographiquement hors de la province, mais qui est repris comme tel).

Infos: www.uba.be