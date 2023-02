Sa victime au sol, Maxime Van De Woestyne a continué à vivre sur place pendant 3 jours

Jeudi, s’est ouvert le procès de Maxime Van De Woestyne, un trentenaire né au Rwanda, adopté par un couple habitant la commune de Saint-Hubert. Il est arrivé en province de Luxembourg à l’âge de deux ans et demi, a étudié à Saint-Hubert, Marche et Habay, a joué au foot à Virton. Et s’est marginalisé.

Étranglé, décédé d’hypothermie

Le corps de Pierre Cowé, âgé de 55 ans, avait été découvert le 7 décembre 2021 par la police, suite à un appel téléphonique. Une dame venait d’apprendre qu’une de ses connaissances, Maxime Van De Woestyne, avait passé plusieurs jours sur place puis quitté les lieux en découvrant, selon ses dires, la victime allongée par terre et qui ne semblait plus respirer. La dame a dès lors pris l’initiative d’alerter les autorités. Et un médecin local, requis par la police, avait confirmé le décès de Pierre Cowé, l’attribuant dans un premier temps à une cause naturelle.

L’homme vivait dans des conditions très précaires. Il menait une existence marginale, et avait visiblement des problèmes de boisson. C’était aussi le cas de Maxime Van De Woestyne, né en 1988 et marginal lui aussi, qui était hébergé sur place depuis quelques jours lorsque le drame est survenu.

Alors qu’il était question d’un décès naturel, des confidences de Maxime Van De Woestyne auprès de proches, quelques jours après le drame, ont permis de lancer l’enquête. Des traces d’étranglement ont finalement été décelées sur le corps, ainsi que certaines traces de coups.

Le médecin légiste qui a examiné le corps de la victime a conclu que l’homme était décédé d’hypothermie, attribuant celle-ci à une immobilisation prolongée sur le sol du logement.

"Pour moi, il dormait"

Jeudi, lors de l’interrogatoire d’audience mené sans temps morts par la présidente Marie-France Keutgen, Van De Woestyne a convenu être arrivé de Bruxelles à Nivelles le mercredi 1er décembre 2021

Après deux jours de cohabitation, les deux hommes se sont disputés, le vendredi en soirée. L’accusé a serré la victime à la gorge durant plusieurs secondes. Mais il affirme avoir lâché prise pour que Pierre Cowé ne suffoque pas. Il dit aussi l’avoir alors repoussé dans le canapé, et assure n’avoir donné aucun coup.

Mais pour la première fois depuis le début de l’enquête, Van De Woestyne a indiqué que dès le vendredi soir, la victime s’est retrouvée en position allongée sur le sol de son studio. "Pour moi, il dormait ", a-t-il glissé, certifiant qu’il l’avait entendu bouger par la suite, mais pas appeler à l’aide ou gémir comme il l’avait pourtant dit dans sa première audition.

L’accusé a avoué que du vendredi soir au lundi dans la journée, il a continué à vivre sur place, à aller et venir dans le studio, à marcher dans Nivelles et à rentrer pour dormir ou jouer sur sa console électronique, sans s’inquiéter de l’état de son hôte.

Il a pris des photos

Ce n’est que le lundi 6 décembre en début d’après-midi, voyant selon ses dires que la couleur de la peau de la victime avait changé, qu’il s’est approché. Et qu’il a constaté qu’il ne respirait plus. Il affirme avoir quitté les lieux en panique, pour se rendre chez une amie à Bruxelles à qui il s’est confié. C’est celle-ci qui a averti la police mais il était trop tard: Pierre Cowé était décédé, sans doute depuis lundi à 15h selon le légiste.

Avant de quitter Nivelles, l’accusé avait tout de même pris le temps de recharger son GSM deux ou trois heures, et de faire quelques achats avant de revenir dans le studio… où il a pris des photos des lieux.

"Pourquoi ne pas avoir appelé les secours ?", a encore tenté la présidente, n’obtenant pour toute réponse que les larmes de l’accusé. Dans l’après-midi, après avoir entendu les deux sœurs et les enfants de la victime, Maxime Van De Woestyne a demandé la parole. "Je suis sincèrement désolé de ce qui s’est passé, a-t-il affirmé. Je sais ce que c’est de perdre un père…"

Une enfance ardennaise avant la dégringolade

Âgé aujourd’hui de 35 ans, Maxime Van De Woestyne est né au Rwanda et a été adopté par un couple habitant dans un petit village du côté de Saint-Hubert. Il est arrivé en Belgique à l’âge de 2 ans et demi. Jeudi, il a précisé qu’il avait connu une enfance «sans aucun souci chez des parents extraordinaires».

Scout, sportif, il a étudié en secondaire un an à Saint-Hubert, avant de partir en internat à Mouscron pour jouer au football. Où il était à ce point prometteur qu’il a été recruté par le Standard, et a entamé un «sport études» à Liège à 16 ans. Mais il a été renvoyé de l’internat pour des problèmes de comportement. «On était trois, on séchait les cours, on s’amusait plus qu’on étudiait. Ça a été ma plus grosse erreur», a-t-il expliqué jeudi, précisant que son état d’enfant adopté l’avait beaucoup perturbé à l’adolescence.

De retour en province du Luxembourg, il a entamé des études à Marche-en-Famenne puis en professionnelles artistiques à Habay-la-Neuve, tout en jouant au football à Virton. Ayant réussi l’examen lui donnant accès aux Beaux-Arts, il est retourné à Liège. Mais l’option graphisme qu’il avait choisie ne lui convenait pas et il n’a guère assisté aux cours.

«Franchement, c’était la dégringolade, a-t-il laissé tombé. La grande ville, je ne connaissais pas, j’ai découvert en solo…»

Une allusion à ses problèmes avec l’alcool, et la consommation de stupéfiants qui est devenue quotidienne. Se retrouvant un temps dans la rue à Namur, il a atterri aux Petits Riens à Bruxelles… où il a été renvoyé pour ses problèmes d’alcool.

Sa famille maintenait toutefois le lien, malgré cette situation difficile.