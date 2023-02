Quatre musées de la province de Luxembourg "family friendly"

Il y a plus de dix ans, 69 musées répartis dans toute la Wallonie ont constitué le réseau "Marmaille & Co". L’objectif est d’adapter les visites de ces musées aux familles et de leur conférer une image family friendly. Six de ces musées sont situés dans la province de Luxembourg, quatre ont concocté un programme spécial pour 2023, pendant les vacances scolaires, mais pas que…