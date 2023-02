Le conseil des enfants de Lierneux et celui des jeunes est mis en place

Autant le bourgmestre des lieux, André Samray, que le président de l’action sociale, Laurent Lambotte, ont mis en avant l’importance de telles structures qui, pour eux, doivent faire bien plus que de la figuration. "Les buts de ces conseils consultatifs sont multiples: l’objectif des conseils des enfants et des jeunes, par exemple, est simple: initier à la citoyenneté", note Laurent Lambotte qui rappelle que ces trois organes sont mis en place dans le cadre du plan de cohésion sociale lancé par le CPAS.

Un skate-park initié

"Si l’apprentissage de la citoyenneté est essentielle, la perceptive de projets l’est également. Au cours de l’année 2023 vous allez avoir l’occasion de mettre sur pied des projets réfléchis par et pour vous. Vous aurez ainsi l’occasion de vous rendre compte des différentes étapes nécessaires à la mise sur pied de nouvelles initiatives dans une Commune comme Lierneux", avance encore le président de l’action sociale, ajoutant: "Vous aurez également comme mission de poursuivre les projets initiés en 2022 par vos prédécesseurs. Je pense particulièrement aux projets pour lesquels le conseil communal a débloqué un budget de 25 000 € comme l’installation d’un skate-park ou encore la mise sur pied dans les prochaines semaines de séances de formation au secourisme destinées aux enfants de la commune."

Composition

Le conseil communal des enfants est composé de Lohan Barbette, Bryan Bigoza, Clémence Cahay, Satyam Chauvin, Cyril Denne, Alex Duwez, Cruz Gathy, Noémie Ista, Clément Lallemant, Nathan Lambotte, Zoé Lentz, Apolline Léonard, Salomé Léonard, Margaux Mezierre, Justin Nicolet, Juliette Petit et Adam Sarifti Armani, le conseil consultatif des jeunes, lui, comprend Lucie Bechet, Emy Kline, Belcy Bigoza, Clara Carpe, Arthur Cahay, Noé Demoulin, Eléna Dumez, Elise Lallemant, Maelle Masson, Louison Mezierre, Yasmine Mourad, Guy Nshimirimana, Tia Orban, France Poncelet, Léa Rasquin, Remi Remacle, Alice Remy et Marine Vera. Le conseil des aînés, qui n’a pas pre^té serment, ne voulant laisser les plus jeunes à l’honneur, est composé de Nicole Albert, Michel Baron, Bernard Botty, Bernard Carette, Claudine Chauvin, Jean-Marie Cypers, Luc Dethier, Diego Parise, Philippe Snoeck, Maryse Steenberghen, Mathilede Theunissen et Éric Van Roon.