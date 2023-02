Le bourgmestre de Meix, Pascal François, seul à voter non à l’indemnité allouée au club de danse "Les Baskets"

Lors du dernier conseil communal, les élus ne s’étaient pas mis d’accord sur l’aide financière (chauffage) accordée au club de danse Les Baskets de Gérouville. Au terme d’une discussion assez électrique, l’échevin Michaël Wekhuizen a proposé le report du point qui est revenu sur la table de ce conseil.

Le collège propose la prise en charge de 546,80 € et la déclaration 2022 d’un montant de 1 086 €.

Arnaud Inglebert de la minorité propose d’accorder les 1 300 € prévus comme maximum pour les autres associations.

Après d’âpres discussions, tous les membres de la majorité sauf le bourgmestre, se rallient à cette proposition: 546,80 € pour 2020-2021 et 1 300 € pour 2022.

Voilà le maire en minorité dans sa propre majorité. Cette situation inédite promet bien des surprises pour l’avenir au sein du groupe majoritaire.

Changement à tous les niveaux de pouvoir

Avec la démission de l’échevine Colette Andrianne, c’est le changement à tous les niveaux de pouvoir à Meix-devant-Virton.

La présidente en fonction du CPAS, le centre public d’action sociale, Patricia Richard, démissionne et accède au poste d’échevine. Elle est remplacée par Catheline Hayertz. Michaël Clausse, conseiller CPAS (démission) devient conseiller communal et est remplacé par Benoît de Seille, tandis qu’Umberto Anzalone est remplacé par Antoine Tribolet. Conseil communal et conseil du CPAS sont remaniés à deux ans du scrutin.

Budget 2023 de la zone de secours

Les conseillers ont voté le budget 2023 attribué à la zone de secours. Le gouverneur de la province a fixé le montant à la somme de 141 041,19 €, ce qui correspond à une augmentation de 5% par rapport à l’année 2022.

Salle pour les mariages

Suivant la nouvelle législation qui n’autorise plus la célébration des mariages à la maison communale, les conseillers ont pris la décision suivante: "Les célébrations des mariages pourront se dérouler dans la salle polyvalente de Gérouville qui est équipée d’un accès pour personnes à mobilité réduite. Cependant, il faut que l’un des participants à la cérémonie civile soit une personne à mobilité réduite ou en cas de force majeure." Vote à l’unanimité.

Les bâtiments communaux rafraîchis

Ce dernier conseil communal se déroulait dans des bâtiments communaux qui avaient reçu un fameux lifting. En effet, tous les bureaux ont été repeints, ce qui fait dire à une employée: "C’est quand même plus gai de travailler dans des bureaux fraîchement peints et lumineux". À Meix, on n’oublie pas le personnel.