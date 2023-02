La population de Musson appelée à participer au nouveau PCDR

Une première réunion s’est déjà tenue début du mois visant l’aménagement des entrées de village. Cinq autres soirées de travail sont encore annoncées pour travailler sur les thèmes sélectionnés. "Cela permettra aux citoyens et associations de réfléchir et co-construire la commune de demain", souligne l’échevin Daniel Guebels.

Ainsi, mercredi 15 février, il s’agira d’étayer les fiches de travail concernant deux gros autres dossiers: la création d’une halle polyvalente couverte sur le site de l’ancien hangar communal, puis de l’aménagement du cœur de village de Musson. Le premier est classé en priorité 2 tandis que l’autre se divise en deux phases dont la première partie est à réaliser dans les 1 à 3 ans et l’autre dans les 7 à 10 ans à venir. La réunion se tiendra dans la salle du conseil en l’hôtel de ville (20 h).

Le lundi 6 mars, au complexe sportif (20 h) les citoyens auront à donner des idées pour aménager le cœur du village ainsi que la création d’un espace de convivialité à Baranzy. Deux dossiers classés en priorité 2. La suite se déclinera dans les villages avec le samedi 18 mars (13 h 30) une réunion visant spécialement Willancourt. Elle concernera la réhabilitation de l’ancienne école de Willancourt (où d’ailleurs se tiendra la réunion) en Maison rurale multiservices (priorité 1) et la création d’un espace de convivialité et d’une zone nature à Willancourt (priorité 2).

Le même jour mais à 17 h 30 et au Cercle de Mussy-la-Ville, on parlera également de la création d’un espace intergénérationnel, récréatif et sportif sur le site de l’ancien terrain de foot à Mussy-la-Ville (priorité 1) ainsi que de l’aménagement du cœur de village (rue Late) de Mussy-la-Ville – phase 2 (priorité 2)

Enfin, le mercredi 29 mars 2023 (19 h) en la Maison de village de Signeulx on abordera un autre dossier épineux dans le cadre d’une réflexion globale avec la création d’un mobipôle à Signeulx et de zone relais sur la commune (priorité 2), l’aménagement de la traversée de Signeulx (priorité 3) et le développement des voies lentes intervillages et intercommunales (priorité 1). Et l’échevin du développement rural précise encore que "toute la population est invitée à participer à ces réunions pour rendre les villages encore plus vivants".

" www.musson2035.info "