Le prix Aldegonde sera remis à huit femmes remarquables de la province de Luxembourg

"C’est un tout nouveau prix, né des cerveaux fertiles des dames de l’ACRF Centre et Sud Luxembourg", explique Frédéricque Bigonville, animatrice de la région de Bouillon.

Ce prix sera remis le vendredi 3 mars à partir de 19 h 30 à la Halle du Bouillon-Blanc à Sensenruth.

Pour rappel, l’ACRF, mouvement d’éducation permanente reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, travaille à la défense des droits des femmes et leur émancipation en ruralité.

Les femmes invisibles dans le paysage public

"Durant le second semestre 2022, ses bénévoles se sont réunies pour explorer une question de société en s’appuyant sur des études sociologiques récentes et sur l’expérience de terrain: l’invisibilité des femmes dans le paysage public, médiatique et culturel dans la société et plus particulièrement en ruralité", explique l’association.

Et quels en ont été les résultats ?

"L’invisibilité des femmes n’est pas un mythe, mais une réalité", constate-t-elle.

"Les femmes en général, et en ruralité en particulier, ont de nombreux talents qui sont trop souvent ignorés et rarement récompensés. En effet, il est souvent difficile de citer une"Femme remarquable"habitant, ou originaire de la province de Luxembourg dans différents domaines d’activité de notre société".

Cette réflexion a conduit les dames à créer ce premier prix pour des femmes remarquables et trop souvent méconnues œuvrant dans la province ou originaires de celle-ci.

Voici les nommées dans chacune des 8 catégories

"Les bénévoles ACRF de notre région ont présélectionné les candidates potentielles pour ces prix sur base de leurs talents respectifs et c’est un jury d’une cinquantaine de femmes, membres des groupes ACRF qui a participé au vote qui a départagé les nommées pour les catégories suivantes: culture et médias, économie, métiers d’arts, science et médecine, sport, agriculture et ruralité et enfin engagement citoyen", précise encore Mme Bigonville.

Sont nommées:

Arts, culture et médias: Christelle Delbrouck, comédienne originaire de Haut-Fays et Laura Parisse, illustratrice d’Habay-la-Neuve.

Politique: la Marchoise Christine Mahy du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté et Thérèse Mahy, présidente du CPAS de Wellin.

Environnement, agriculture et ruralité: Laura Delfosse, maraîchère à Redu ; Isabelle Martin, agricultrice bio à Rossart et Estelle Carton, arboricultrice à Bleid.

Science et médecine: professeure Bénédicte Brichard, spécialiste en oncologie pédiatrique ; Florence Coppin, gynécologue, fondatrice de l’Espace médical de la femme à Libramont et Cécile Bolly, de Tournay, médecin, spécialiste de l’éthique et enseignante à la HERS.

Métiers d’art: Aurélie Moreaux, créatrice de Vitraux à Libramont ; Françoise Lesage, céramiste à Mormont et Carolien Tusch, artiste textile à Remagne.

Engagement citoyen: Claude Dumay, de l’ASBL Les Lucioles à Bouillon et Monique Dessoy, de Libramont.

Sport: Christine Henry et l’ASBL "Bouillon pour tous" de Bouillon ; Aline Zeler, footballeuse, de Bercheux et Lætitia Culot, sportive transplantée de Fays-les-Veneurs (Paliseul).

Économie: Colette Golinvaux, de Bertrix (Éts Golinvaux) ; Justine Massut, de Léglise (épicerie locale Chez Paulette) et Muriel Degros, de Lamouline (l’Univers de Muriel).

"Ce prix est symbolique. Les lauréates recevront une petite sculpture, œuvre originale, mais pas de prime ou de bourse", conclut Frédéricque Bigonville.