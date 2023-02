Arnaque par téléphone: attention, il se fait passer pour un agent communal

L’interlocuteur se dit être mandaté par la commune d’Aubange en qualité d’assistant social et pose diverses questions: votre adresse, si vous vivez seul ou non, si vous prenez des médicaments, etc.

En fin de conversation, il est demandé de rappeler le 090788203 (numéro plus que probablement surtaxé).

"Comme vous vous en doutez, la ville d’Aubange n’a mandaté personne et il s’agit de tentatives d’escroquerie ou de faits de repérage", averti la zone de police Sud-Luxembourg.

Mieux vaut être au courant.