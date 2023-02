Un pédophile déjà condamné en assises prend 4 ans à Arlon pour avoir "tripoté" un mineur dans un camping à Tintigny

Éric Boclinville, un Liégeois résidant actuellement à Welkenraedt, âgé de 54 ans, a été condamné à quatre ans de prison et à 8 000 € d’amende et de frais, pour "avoir commis un acte à caractère sexuel, à savoir notamment déshabillé l’enfant de douze ans, couché celui-ci contre lui et avoir pratiqué des gestes particulièrement scabreux". Les faits se sont déroulés, le 4 septembre 2021, au camping des Deux-Eaux de Tintigny envers un gamin originaire de la région de Charleroi, qui y profitait de ses derniers jours de vacances avant la rentrée scolaire, accompagné de ses grands-parents. Boclinville a usé de toutes les ruses pour amadouer l’enfant, lui proposant des parties de pêche au bord de la Semois, ou l’invitant à manger des tartines de choco sous sa tente.