Un job-étudiant, ça se prépare : 15 rendez-vous dans la province de Luxembourg

La loi a changé. Dès 2023, le job-étudiant peut s’inscrire dans un cadre annuel de maximum 600 heures au lieu de 475 par le passé. Ces heures peuvent être réparties sur toute l’année.

"C’est beaucoup, constate le directeur d’Infor-Jeunes. Il ne faut pas oublier que le premier job de l’étudiant, c’est d’étudier. 600 heures, c’est l’équivalent de plus de six jours de travail par mois à temps plein. Il faut lui laisser le temps de réussir ses études. On est à la limite d’un travail réel."

Pour certains, ce job-étudiant, qui peut débuter à partir de 15 ans, est indispensable pour survivre ou pour pouvoir payer ses études, pour d’autres, c’est un complément appréciable pour pouvoir s’offrir un supplément de culture, de voyages ou de loisirs.

Un calendrier des congés scolaires bouleversé

Autre changement important dans la vie des étudiants, la Belgique francophone a bouleversé son calendrier scolaire en diminuant de deux semaines les congés d’été (une semaine en moins début juillet et une fin août), et en augmentant les congés de Toussaint et de carnaval d’une semaine.

"Cela peut se comprendre sur le plan pédagogique", constate Benoît Bouvy, mais cela pose des problèmes parce que les Flamands et les Germanophones n’ont pas suivi et sont restés sur les dates initiales. C’est un véritable problème pour les familles qui ont des enfants qui étudient dans des réseaux différents. D’autre part, certaines régions comme Bouillon ou La Roche qui ont un fort potentiel touristique auprès d’une clientèle flamande, voire hollandaise, et qui ont besoin d’étudiants dans une période où ceux-ci sont à l’école, se demandent comment ils vont s’en sortir.

Un autre problème va se poser aux jeunes et aux enseignants. En Wallonie, ils devront s’habituer à un rythme où il n’y aura plus le moindre jour de congé en avril, alors qu’en mai, avec quinze jours de vacances de Pâques, les jours fériés et les ponts, ils ne seront quasiment pas dans leur établissement scolaire.

Pas seulement une opportunité de main-d’œuvre bon marché

Les employeurs, souvent en pénurie de main-d’œuvre, sont plus que jamais demandeurs pour engager des étudiants-jobistes. Ils doivent comprendre que la législation est là pour protéger l’étudiant et que ces emplois ne sont pas uniquement une opportunité de main-d’œuvre à bon marché. Ils doivent être conscients qu’ils sont là pour accompagner les jeunes dans le début de leur vie professionnelle. L’étudiant à tout intérêt à bien se préparer pour éviter les pièges et les conséquences cachées qui pourraient intervenir. C’est la raison pour laquelle une petite visite lors des journées "Actions Job-Étudiant" mises sur pied par Infor-Jeunes, s’impose vraiment (voir ci-dessous).