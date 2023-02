Un jeune Messancéen fait vivre un enfer à sa famille : un an de prison avec sursis

De la prison et pas une peine de travail

Les choses s’étant calmées depuis son départ, Me Émilie Romain, ne pouvant nier les faits, avait demandé au juge Jean-Paul Pavanello, de se montrer clément et de condamner son client à une peine de travail. La substitut du procureur du roi, Stéphanie Brand, tout en rappelant que de tels faits étaient passibles de cinq ans de prison, avait réclamé un an avec sursis.

C’est le ministère public qui a été suivi : "Le tribunal compte tenu des faits graves et des diverses condamnations subies par le prévenu, fait le choix d’une peine d’emprisonnement et d’amende, seules susceptibles de l’inciter à changer radicalement de comportement et à s’inscrire durablement et utilement dans la société. Toute autre peine banaliserait la gravité des faits et ne serait pas suffisamment contraignante." Stessy Claisse est condamné à un an de prison et à 800 € d’amende. Afin de favoriser son amendement, il bénéficie d’un sursis probatoire de cinq ans pour la peine d’emprisonnement et de trois ans pour la moitié de la peine d’amende. Il devra suivre un suivi psychiatrique et s’abstenir de consommer des stupéfiants.