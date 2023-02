Les Godis d'Aye remonte enfin sur scène

Après avoir été pris en otage dans une bien mauvaise pièce en 2020, alors que ses acteurs étaient sur le point de monter sur la scène de la salle Saint-Séverin, le Cercle Théâtral Les Godis d’Aye pourra, dans quelques semaines, enfin évacuer 3 années de frustrations. Ils joueront à 4 reprises, les 4, 11, 18 et 25 mars, à 19 h 30 chaque fois, "One meskène pout z’è catchè one ôte", une comédie en 3 actes de Camille Schoyer, ou plus précisément "One siervante pou n’é catcher on ôte" dans le traducteur wallon godi. Traduisez dans les 2 cas "Une servante peut en cacher une autre."