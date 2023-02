Les Communes d’Arlon, Attert et Messancy créent le GAL de l’Arelerland

Cette démarche prendra la forme d’une association nommée "Groupe d’Action Locale (GAL)", qui sera représentée par des acteurs locaux, associatifs et privés. Ces trois communes font partie du "Pays d’Arlon" ou "Arelerland", sous-région traditionnelle et culturelle qui possède encore une forte culture luxembourgeoise.

Si ces trois communes sont sélectionnées par la Région wallonne, le GAL "Arelerland" pourra soutenir et mettre en place des projets. Il s’agit donc d’une belle opportunité pour les citoyens, les associations et les entreprises de proposer des projets qui pourront être financés afin de renforcer le territoire des trois communes de l’Arelerland.

Important, les citoyens peuvent dès à présent proposer un projet qui devra correspondre à la stratégie de développement local qui a pour objectif de créer un territoire avec une identité forte et une cohérence renforcée afin de répondre à des enjeux importants identifiés tels que: la résilience et l’autonomie alimentaire, énergétique et économique ; le développement du tourisme et de la mobilité douce ; le renforcement et la cohésion du réseau associatif et des habitants ; la valorisation du patrimoine et de notre culture spécifique au carrefour des 3 frontières.

Les trois mayeurs encouragent donc à présent à proposer des idées ou des projets, même s’ils sont de petites tailles, afin de venir appuyer la stratégie avec des actions concrètes qui répondent aux besoins du territoire.

Les projets intéressants ou innovants sont les bienvenus

Que vous soyez donc un citoyen, une association ou encore une entreprise, vous avez l’opportunité d’envoyer votre idée ou votre projet jusqu’au 26 février prochain. Les propositions seront évaluées et celles qui seront acceptées seront regroupées en Projets susceptibles de recevoir du financement de l’Europe et des Communes (programme LEADER) – si le dossier du GAL Arelerland est accepté.

Après Messancy, deux autres séances d’informations seront organisées le 13 février de 20 à 22h à la salle Schuman à Attert et le 15 février à la salle européenne de l’hôtel de ville d’Arlon.

Veuillez confirmer votre présence en envoyant un courriel à info.vla@vibrerlocal.com. À noter également que la prochaine session en ligne sur "Zoom" aura lieu le 22 février de 20h à 21h sur: https ://us06web.zoom.us/j/89945076276