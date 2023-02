La Commune de Léglise veut redonner vie aux chemins et aux sentiers

Le but ? Mettre de l’ordre et donner une visibilité claire à tous, promeneurs comme propriétaires de chemins. "L’objectif est de donner des outils simples et clairs à tous, explique l’échevin Stéphane Gustin. Ce recensement des chemins va permettre de résoudre bien des problèmes lors des promenades."

Cette première phase du projet a débuté en novembre 2021. Plus d’une septantaine de citoyens s’est portée volontaire afin de mener des analyses sur terrain. Obstacles rencontrés sur les sentiers, disparitions de chemins, qualité du sol, tout a été épluché de façon minutieuse. Ce travail a ensuite été rassemblé sur une cartographie. C’est ainsi plusieurs centaines de kilomètres de chemins qui ont été répertoriés sur un territoire de plus ou moins 170 km2.

Ce que l’on en conclue ? 214 km sont des chemins publics et praticables. Mais plus de 320 km concernent des chemins praticables mais non-publics. Le reste concerne des chemins disparus ou impraticables. C’est sur les tronçons privés que le plus gros travail commence puisqu’il faudra convaincre les propriétaires d’un éventuel passage sur leurs terres.

La commune compte aussi sur le Département Nature et Forêt (DNF) afin d’éclaircir certaines lignes de débardages, pare-feu, etc. À termes, ces interdictions de passage devraient être visibles sur l’application Google Street Map, à l’instar de ce qui a pu déjà se faire dans la région de Freux (Libramont-Chevigny).

Avoir réalisé un recensement c’est bien, mais le projet ne s’arrête pas là. Place maintenant à son 2e volet, la création d’un réseau de cheminement piéton pour les déplacements quotidiens et de loisirs.

Concertation citoyenne

Pour ce faire, des réunions de concertations citoyennes vont être organisées aux quatre coins de la commune. "Lors de celles-ci, les citoyens seront amenés à identifier les centres d’intérêt du territoire communal tels que les services publics, les infrastructures sportives, le patrimoine ou encore les paysages explique l’échevin. Mais également les liaisons intervillages manquantes qui permettraient de redonner vie aux chemins forestiers des écoliers ou à certaines balades. Le but de ces concertations et de prioriser le travail en fonction des demandes du citoyen."

Un travail sur carte sera également réalisé en sous-groupes lors de ces réunions. Les résultats de ces concertations seront ensuite analysés par l’ASBL Tous à pied et le comité de suivi mis en place par le conseil communal afin de définir les itinéraires les plus adaptés et les plus sécurisés. Tout citoyen intéressé peut rejoindre ces concertations afin de partager ses idées en la matière.