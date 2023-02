L’ Arlon d’autrefois en images colorisées (vidéo)

Des documents qu’il retravaille ensuite à l’aide d’un programme informatique. Les photos sont colorisées sans être retouchées pour conserver leur côté authentique. "Je restaure les images quand c’est possible pour améliorer la qualité. Mais sans les dénaturer. Je joue avec les couleurs, les contrastes, le lissage. Tout cela apporte de la profondeur à la photo", poursuit Jérôme Theisen.

Un passé parfois méconnu

Les constructions et destructions des trois églises Saint-Martin, la villa Martha détruite en 1980 et qui a fait place au bâtiment de la Province à côté du parc Gaspar, la gare d’Arlon et ses trams, le pensionnat des sœurs qui est devenu l’Institut Notre Dame, les Chanoinesses, le château d’Autelbas avant l’incendie de 1983, photographié entre 1914 et 1918 par l’armée allemande, l’hôtel de la Spetz sont autant de lieux à (re)découvrir.

"Parmi mes belles découvertes, j’ai mis la main sur trois cartes postales qui s’alignent parfaitement et représentent la rue de la Semois. Elles datent de 1904 environ. J’ai également réalisé un reportage photographique sur le Xe de Ligne, l’abbaye de Clairefontaine. Ce sont des albums d’une centaine de pages, plus poussés avec des explications historiques."

Sur les réseaux sociaux

Les photos, publiées sur les différentes pages Facebook en lien avec Arlon, sont accompagnées d’une explication. Des informations que l’historien amateur trouve en partie sur Internet mais aussi dans une collection de livres hérités de son arrière-grand-père qui la suit partout dans ses recherches. "Je pense que c’est lui qui m’a donné cette envie de découvrir l’histoire de l’Arelerland et du sud Luxembourg. J’ai commencé par l’histoire de Hondelange, mon village d’origine. Puis je me suis intéressé à Arlon où je vis actuellement."

Des publications sur Facebook qui suscitent l’intérêt et les commentaires. "Les anciens se souviennent et commentent. Ce qui donne lieu à des échanges assez conviviaux. Les plus jeunes découvrent certains endroits de la ville qui n’existent plus. C’est un partage enrichissant", conclut Jérôme Theisen qui poursuit sa quête du cliché rare.