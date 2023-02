Jusqu’au 31 mars, un pass à prix avantageux pour le Gaume Jazz

Des noms du jazz dévoilés pour cet été

La sortie de ce pass est une bonne opportunité pour dévoiler quelques noms à l’affiche de cette 39e édition du Gaume Jazz Festival qui se déroulera les 11, 12 et 13 août. S’il faudra encore attendre un peu avant de connaître le programme détaillé, le comité de sélection met d’ores et déjà en avant quatre artistes talentueux: Camille Bertault & le Brussels Jazz Orchestra rendront hommage à Serge Gainsbourg, Élise Einarsdotter Ensemble, le retour ! Philip Catherine donnera un concert surprise pour ses 80 ans et enfin Manu Hermia a carte blanche pour les trois jours.

Ce pass Early Bird ravira également les fondus de jazz locaux car il permet en bonus d’assister aux concerts de saison 2023. Le prix du pass adulte revient à 70 € seulement, pour tous ces concerts. Quant au pass jeune, il est élargi comme en 2022 aux personnes de 13 à … 30 ans (nouveauté). Ces jeunes bénéficient d’une réduction de 50% sur leur pass, soit 35 € par jeune. Les enfants jusqu’à 12 ans inclus profitent toujours de la gratuité, de même cette année que les citoyens de la commune de Tintigny. Cette offre a été rendue possible par un étroit partenariat avec la commune de Tintigny.

Offre possible jusqu’au 31 mars

Cette offre est exclusivement disponible durant la "saison froide", c’est-à-dire jusqu’au 31 mars inclus. Les amateurs de jazz belge peuvent donc profiter de l’hiver pour acquérir leur Pass Gaume Jazz Early Bird en ligne sur la billetterie du site Web: www.gaume-jazz.com. Il est également possible d’acheter ce pass directement sur place au prochain Gaume Jazz d’Hiver, le 17 février. Une vraie volonté de promouvoir l’accès au jazz pour tous.

Infos: 063 41 22 81 ou www.gaume-jazz.com