Vivalia : le MR dénonce une entorse à la bonne gouvernance

Voici ce communiqué:

"Vivalia, seul opérateur présent en province pour tenter de rencontrer, en proximité, les besoins de soins hospitaliers des luxembourgeois, est une énorme institution publique qui comporte plus de 4000 salariés et des centaines de médecins indépendants.

Dans un contexte très difficile (pandémie, cyber attaque, pénurie médicale, crise énergétique….), le conseil d’administration de Vivalia devait, mardi soir, arrêter la nouvelle organisation du fonctionnement pour répondre à la vision du nouveau directeur général, après son analyse de l’efficacité des procédures et processus internes.

Pascal Mertens a présenté et proposé un organigramme très clair et équilibré, en signalant toutefois qu’une des propositions ne satisfait pas aux règles de bonne gouvernance et à sa vision personnelle. Il s’agit du cumul des fonctions de supervision de l’audit interne ("contrôleur") et de la direction financière ("contrôlé") dans le chef du conseiller stratégique Yves Bernard. Ce point a également été pointé par les organismes bancaires appelés à financer le projet.

Le groupe MR, rejoint par Écolo, a proposé de revenir au respect des règles de bonne gouvernance, comme il l’avait fait dès le départ, en supprimant ce cumul de fonctions incompatibles.

Cela n’empêchera sans doute pas l’institution de relever les défis qui sont devant elle, mais ce qui est interpellant est la discordance entre les actes et les discours sur la bonne gouvernance de la majorité provinciale PS/Engagés. Regrettable."