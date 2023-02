Barbaros, Bastognard d'origine turque: « Cela réveille la crainte d’un séïsme encore plus grand à Istanbul »

Les conséquences sont énormes, à l’instar de tous les bâtiments détruits. "Il faut dire que si depuis quelques années, les nouvelles constructions en Turquie sont soumises à des normes plus surveillées, celles qui sont plus vieilles sont souvent plus fragiles à cause d’entrepreneurs peu regardants. Cela n’aide évidemment pas", commente l’homme originaire de Balıkesir, dans le Sud-Ouest de la Turquie. S’il n’a pas de famille dans la zone touchée cette fois (au Sud-Est de la Turquie), le Bastognard connaît bien les risques des tremblements de terre, qui ont déjà touché sa région d’origine, située à 3 heures de route d’Istanbul et donc près de la faille nord-anatolienne (l’une des deux failles en Turquie avec l’est-anatolienne, où s’est produit le séisme de lundi). "Cela arrive, mais d’une magnitude moins élevée, détaille-t-il. Nous en avons vécu un lorsque nous y étions durant nos vacances. C’était un plus petit tremblement de terre, d’une magnitude de 3 ou 4, mais c’était impressionnant de voir les lampes qui bougent toutes seules et de sentir le sol se balancer sous nos pieds. Mais nous n’avions pas eu de dégât."

La crainte du Big One

Alors que la Turquie n’a pas encore commencé à panser ses plaies, cette tragédie réveille, renforce même, la peur d’un séisme encore plus grand, le "Big One" turc, qui pourrait toucher Istanbul. Pas besoin d’ailleurs de poser la question à Barbaros et sa femme Sevim pour qu’ils abordent le sujet: "C’est la grande crainte, que ça arrive à Istanbul! Il y en avait déjà eu un conséquent en 1999 dans la région. Ici, on ne sait pas s’il peut arriver demain, dans un an, dans dix ou plus. Mais le jour où il se produira, la catastrophe sera plus grande encore. Istanbul compte 18 millions d’habitants, c’est plus que toute la Belgique."

En attendant, Barbaros et sa femme suivent les nouvelles avec bien plus d’attention que d’habitude. Avec, à chaque fois, le cœur serré en voyant le nombre de victimes augmenter. "C’est malheureusement difficile de faire quelque chose d’ici, en dehors d’envoyer de l’argent si l’on est sûr qu’il arrivera bien aux victimes, constate le Bastognard. Même en Turquie, des gens veulent aider, mais ne peuvent pas se rendre sur place à cause des routes et infrastructures détruites. Et puis il y a aussi la neige et le froid. L’hiver, c’est le plus grand problème. Dix grandes villes ont été touchées et dans certaines, les secours ont mis beaucoup de temps à arriver."

Et au niveau bastognard ? Barbaros n’est pas au courant d’une initiative lancée, " mais si la communauté turque de Bruxelles lance un appel, nous y répondrons directement".

Et ce en espérant que leur pays d’origine ne connaîtra plus jamais de telles catastrophes.