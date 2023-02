Tintigny : changements au niveau des taxes et redevances du côté des cimetières

Du neuf du côté des cimetières

Ensuite, Isabelle Michel s’est exprimée au sujet de trois points concernant les taxes et redevances communales pour les exercices allant de 2023 à 2025. "Pour les cimetières, la taxe pour les inhumations, dispersion ou mise en columbarium s’élèvera désormais à 420 euros pour les non-résidents de Tintigny. Nos citoyens sont exonérés", explique l’échevine. La conseillère Christelle Mathieu a voulu s’assurer que les personnes âgées qui ont été contraintes de se domicilier dans un home en dehors de la Commune pourront malgré tout bénéficier de cette exonération. Ce que l’échevine Isabelle Michel a confirmé. "Pour les concessions de terrains et de cavurnes accordées dans les cimetières communaux pour une durée de 30 ans, les redevances s’élèvent à 100 euros/m2 pour nos citoyens et 300 euros/m2 pour les non-résidents. Pour les columbariums de deux places (30 ans), le montant s’élève à 900 euros pour les résidents de la commune et 1 800 euros pour les non-résidents", complète Isabelle Michel. Enfin, l’échevine a présenté le règlement relatif aux modalités de raccordement à l’égout en précisant que les propriétaires sont responsables de leurs tuyaux entre leur immeuble et la première chambre de visite du réseau communal.

Pertuis et Haut du Sud

Toujours dans le chapitre de l’eau, notons que le pertuis du ruisseau de la rue de la Soye, endommagé suite aux inondations de juillet 2021, sera prochainement remplacé pour 102 045,35 euros TVAC aux frais de la Région wallonne. Notons enfin que la première phase de l’extension du parc d’activité économique "Haut du Sud" va bientôt démarrer avec la création et la modification d’une première voirie située à la rue de Han. C’est l’entreprise Lecomte qui a été désignée pour ces premiers travaux. Précisons, aussi, que deux propriétaires de biens immobiliers (qui ne résident pas sur place) émettent toujours des réserves quant à ce projet.

Un bulletin communal inclusif ?

La séance du conseil s’est conclue par une question d’actualité posée par la conseillère Christelle Mathieu. "Ne serait-il pas possible d’améliorer la lisibilité de notre bulletin communal ? Les typographies et couleurs ne sont pas adaptées pour les personnes malvoyantes. Ce serait un beau geste de notre Commune de faire preuve d’un peu plus d’incluvisité". Une remarque visiblement entendue par la majorité qui a assuré qu’elle fera le nécessaire pour améliorer cette publication. L’échevine Michel a également rappelé l’importance de cette revue communale dans laquelle transitent des informations très importantes.