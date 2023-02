Messancy: Gaëlle Marot, 24 ans, la pâtissière de la génération Z

À 23 ans, se lancer dans la pâtisserie de haut vol, cela demande de l’audace, à l’image de la jeune patronne. Il a fallu un peu chercher pour trouver sa boutique à Messancy, mais dès l’accueil, on se dit qu’on n’est pas dans une pâtisserie comme les autres. Le comptoir est plutôt riquiqui, mais il ne faut pas se fier aux apparences.

Six euros la part de gâteau

Dans les frigos, des gâteaux iconiques: du travail d’artisan, rien à voir avec les classiques mokas et crème fraîche. On vient de France, du Luxembourg pour les dénicher. Il faut compter, six euros la part.

Gaëlle Marot n’est pourtant pas pâtissière de base, elle a en poche un baccalauréat en comptabilité, décroché à l’Henallux.

Mais apparemment, ce n’était pas sa tasse de thé, elle a alors entrepris des études en France. "J’ai fait un an à l’école d’Alain Ducasse, la deuxième meilleure école de France. Je me réveille le matin et je fais ce qui me plaît."

Son rêve ? Un salon de thé

Sa jeune carrière, elle l’a lancée en plein Covid. Elle a reçu un coup de pouce financier de ses parents mais n’est pas du genre "fille gâtée". Elle se lève à 4 heures du matin et fait 60 heures semaine. Elle a pu bénéficier d’un crowdfunding de 12 000 euros. "Je ne remercierai jamais assez pour cela"

Son commerce n’est ouvert que du mercredi au vendredi les après-midi, et samedi sur réservation. "Avant je travaillais aussi le dimanche, je faisais jusqu’à 80 heures". Son rêve: ouvrir un salon de thé à Luxembourg avec pâtisseries faites maison. Les concours TV ne l’intéressent pas trop.

Elle est surtout l’incarnation que la jeune génération voit les choses autrement. Son business est le fait en grande partie sur son site Web. "Je suis très technologie, j’ai ma boutique en ligne". Elle dit gagner un temps fou et cela offre une réactivité à la demande jusqu’à la veille. Ses gâteaux d’anniversaire ou de mariage sont personnalisés à souhait et c’est le client, en un clic, qui choisit chaque déco. "Les gens peuvent commander jusqu’à minuit pour le lendemain." On garde bien de l’humain à la prise de la commande comme l’évoque cette fidèle: "J ’espérais qu’il y ait encore quelque chose, tout part très vite. On sent la qualité du produit et l’amour qu’elle met dedans. C’est fait avec plein de belles émotions, même si cela fait grossir, c’est tellement bon", dit Pascale Robert. À noter que la jeune femme débute ce lundi un nouveau challenge: donner des ateliers.

Quand le Web et la tradition se marient d’une telle façon, le deal est vraiment gourmand.

https ://croustiliciousgaellemarot.be/cart/