Libramont: des ateliers pour diminuer le volume de ses déchets

L’échevin précise encore que le premier atelier aura lieu le 15 février. On y apprendra à créer ses propres produits d’entretien ou encore des éponges tawashi avec des chaussettes en laine. On envisage aussi des cours pour restaurer des meubles ou encore fabriquer soi-même ses savons. Selon l’échevin, quatre ateliers sont programmés:

"Pour s’inscrire, il faut participer à un concours via le Facebook ou via l’appli de la Commune. Les places sont limitées et plus de 80 personnes ont participé au 1er concours. C’est un succès", souligne M. Nique.

La conseillère Marie-Claude Pierret (min.) rappelle que des Communes accompagnent des familles qui ont décidé de vivre une année zéro déchet. " Envisagez de faire la même chose ?", demande-t-elle.

Bertrand Nique: "J’ignorais cela. Ces campagnes sont-elles menées par les Communes elles-mêmes ou par la Région wallonne via des appels à projets ? En tout cas, l’idée est bonne et c’est à creuser car c’est parfait si on peut toucher un autre public.", ponctue-t-il.

Une motion en faveur d’Olivier Vandencasteele et une pétition en ligne qui attend 200 000 signatures

Carole Janssens explique que la Commune va acheter des panneaux de signalisation pour 25 000 € comme ce fut le cas l’an dernier.

L’échevin Bernard Jacquemin annonce que le coordinateur Pollec va partir à Neufchâteau où il est engagé à temps plein. "On lance donc un appel à projet pour disposer d’un coordinateur à temps plein aussi, en espérant être retenu", conclut l’échevin. Unanimité.

La bourgmestre Laurence Crucifix dit que, comme chaque année, 16 444 € d’avantages sociaux seront versés pour les 510 élèves (32 € par élève) fréquentant l’institut Saint-Joseph de Libramont.

Une motion pour la libération du Tournaisien Olivier Vandencasteele en Iran est votée. Le président du CPAS, Cédric Willay, dit aussi qu’une pétition ayant recueilli 128 300 signatures sur le site d’Amnesty international peut être encore signée en ligne, le but étant d’arriver à 200 000. "On invite les citoyens libramontois à la signer" dit encore M. Willay.

Prochain conseil communal le mardi 14 mars à 20 heures.