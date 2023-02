À travers 60 pages, ses membres ressuscitent une fois de plus maintes pages qui ont écrit le passé du territoire actuel de l’entité de Nassogne.

Marc Lapraille s’est intéressé à Jean Hubert Gustin, qui vécut de 1745 à 1827.

"Il habitait Bande, et a été un des tout premiers vétérinaires belges, si pas le premier", explique celui qui est aussi secrétaire du cercle historique. "Il a exercé cette profession en parallèle de celle de maréchal-ferrant, à une époque où on se fichait pas mal de soigner les animaux. L’art vétérinaire, ainsi qu’on l’appelait, a d’abord été créé pour soigner le bétail. Par quel moyen de locomotion, c’est en grand mystère, mais Jean Hubert s’était exilé 5 ans pour se former, à Lyon où la première école vétérinaire a vu le jour, puis à Alfort en banlieuse parisienne où un autre établissement a ouvert dans la foulée."

Marc Lapraille a aussi mis son nez dans des procès-verbaux rédigés par les gendarmes de Nassogne pendant la Seconde Guerre mondiale.

En inspectant le site www.arch.be, sur lequel de nombreuses archives de la Police Générale du Royaume sont consultables depuis fin 2021.

La menuiserie Myrgam à Nassogne

Philippe Thirion s’est lui amusé à dépeindre une ancienne fabrique de jouets, la menuiserie Myrgam à Nassogne, créée et dirigée par Marguerite Thirion, qui n’était autre que sa grand-mère.

Alors que Joëlle Collard vous parle aussi d’un aïeul, son grand-père Léon Collard, de Charneux, et de sa passion pour la musique et les chansons populaires.

La revue est disponible dans les commerces de la commune de Nassogne, librairies de Marche et Rochefort, et au Famenne Ardennes Museum à Marche.